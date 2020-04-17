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Пятница, 17.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Пандемия: количество заражений COVID-19 в мире продолжает расти

Пандемия: количество заражений COVID-19 в мире продолжает расти
07:53 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:За минувшие сутки в мире диагностировали 96 600 случаев заболевания коронавирус.

По состоянию на утро 17 апреля общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 145 533 человек. Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Больше всего на свете смертей зафиксировано в США — 33 268 человек, в Италии — 22 170 человек, в Испании — 19 315 и Франции — 17 920 и в Великобритании — 13 729.

Всего в мире 2 158 594 инфицированных. В свою очередь, выздоровели 543 732 человек.

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (671 151), Испания (184 948), Италия (168 941), Франция (147 091), Германия (137 698), Великобритания (104 146), Китай (83 428) и Иран (77 995).

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 4161 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 116 — летальные. Всего в мире заболело более 2 млн человек.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

ВОЗ сообщила о возможном повторном заболевании коронавирусом нового типа COVID-19 у тех, кто успешно вылечился от болезни.

Во Всемирной организации здравоохранения заявляют, что мир еще не прошел пик пандемии коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может заниматься созданием вакцины от коронавируса в ближайшие 12 месяцев, пока в мире появляются новые очаги заражения.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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