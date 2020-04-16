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Четверг, 16.04.2020
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​Коронавирус в Украине: за сутки выявили 397 новых случаев COVID-19

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​Коронавирус в Украине: за сутки выявили 397 новых случаев COVID-19
09:51 Сегодня Телеграф

Новости Украины:По состоянию на 16 апреля в Украине зафиксировали 4161 случаев заражения коронавирусом, 116 человек умерли, 186 больных COVID-19 выздоровели.

4161 случай заболевания Covid-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 9.00 четверга, 16 апреля, при этом количество выздоровевших достигло 186, а скончавшихся – 116, сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины.

"В течение 15 апреля получено 397 сообщений о новых подтвержденных случаях… В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 116 человек, из них 62 мужчины и 54 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). В общем 186 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", - сообщается на странице ЦОЗ в Facebook в четверг утром.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 9:00 15 апреля в Украине было 3 тысячи 764 лабораторно подтвержденных случая Covid-19, количество выздоровевших пациентов (143) превысило количество летальных случаев (108). Таким образом, за минувшие сутки количество летальных случаев возросло на 8, количество случаев выздоровления - на 43.

Всего в Украине пол состоянию на утро четверга коронавирусная болезнь обнаружена:

  • В Винницкой области – 279 случай, в том числе за минувшие сутки 38 новых случаев заболевания;
  • Волынская область - 109 случаев, из них 9 за сутки;
  • Днепропетровская область - 78 случая, из них 4 за сутки;
  • Донецкая область - 12 случаев, за минувшие сутки новых случаев нет;
  • Житомирская область - 162 случая, из них 32 за сутки;
  • Закарпатская область - 116 случаев, из них 6 за сутки;
  • Запорожская область - 115 случаев, из них 16 за сутки;
  • Ивано-Франковская область - 401 случая, из них 45 за сутки;
  • г.Киев - 644 случая, из них 32 за сутки;
  • Киевская область - 234 случая, из них 4 за сутки;
  • Кировоградская область - 198 случаев, из них 6 за сутки;
  • Львовская область - 166 случаев, из них 14 за сутки;
  • Луганская область - 4 случая заболевания, за минувшие сутки новых нет;
  • Николаевская область - 22 случая, из них 8 за сутки;
  • Одесская область - 73 случая, из них 3 за сутки;
  • Полтавская область - 27 случаев заболевания, за минувшие сутки новых нет;
  • Ровенская область - 204 случая, из них 31 за сутки;
  • Сумская область - 80 случаев, из них 3 за сутки;
  • Тернопольская область - 333 случая, из них 46 за сутки;
  • Харьковская область - 40 случаев, из них 15 за сутки;
  • Херсонская область - 44 случая, из них 3 за сутки;
  • Хмельницкая область - 37 случаев, из них 3 за сутки;
  • Черкасская область - 100 случаев, из них 5 за сутки;
  • Черновицкая область - 662 случая, из них 73 за сутки;
  • Черниговская область - 11 случаев, из них 1 за сутки.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

На утро 16 апреля в мире зафиксировано более 2 млн случаев COVID-19, более 130 000 человек умерли, более полумиллиона человек выздоровели.

Как сообщалось, на данный момент начаты клинические испытания трех вакцин от COVID-19, еще более 70 – находятся в разработке.

ВОЗ сообщила о возможном повторном заболевании коронавирусом нового типа COVID-19 у тех, кто успешно вылечился от болезни.

Во Всемирной организации здравоохранения заявляют, что мир еще не прошел пик пандемии коронавируса.

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