ВОЗ: Три вакцины от COVID-19 проходят клинические испытания

Новости шоу бизнеса:По состоянию на 15 апреля клинические испытания проходят 3 вакцины от коронавируса.

На данный момент начаты клинические испытания трех вакцин от COVID-19, еще более 70 – находятся в разработке.

Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, говорится в сообщении ВОЗ в микроблоге Twitter.

"Мы работаем с партнерами, чтобы ускорить разработку, производство и распространение вакцин". – отметил он. Он также сообщил и об исследованиях эффективности препаратов в лечении коронавирусной инфекции.

"Более 90 стран присоединились или проявили интерес к участию в Solidarity Trial, и более 900 пациентов уже зарегистрированы для оценки безопасности и эффективности четырех препаратов и комбинаций препаратов", – указал Тедрос Аданом Гебреисус.

Напомним, ранее сообщалось, что в Турции ученые перешли ко второму этапу разработки вакцины от коронавируса. Ученые начали лабораторные тесты антигена для вакцины. Работа над созданием вакцины ведется круглосуточно.

При этом в ВОЗ заявляли, что создание вакцины от коронавируса будет завершено не ранее, чем через год. Также в ВОЗ предупредили, что пик заболеваемости коронавирусом в мире еще впереди.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пообещал миллион долларов изобретателю вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.

ВОЗ сообщила о возможном повторном заболевании коронавирусом нового типа COVID-19 у тех, кто успешно вылечился от болезни.

Во Всемирной организации здравоохранения заявляют, что мир еще не прошел пик пандемии коронавируса.

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