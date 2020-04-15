Covid-19: в Турции завершен первый этап разработки вакцины

Новости мира:Турецкие ученые завершили первый этап разработки вакцины против Covid-19.

Ученые Турции начали лабораторные тесты антигена, созданного ими для вакцины против нового коронавируса.

Об этом сообщает Milliyet.

"Ученые начали испытания антигена, который они создали для разработки ДНК-вакцины против Covid-19, и перешли ко второму этапу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что исследователи из Эгейского университета, которые начали тестирование антигена, работают над вакциной против коронавируса на базе созданной в стране научной платформы. Работа ведется круглосуточно.

"Мы завершили первый этап наших исследований по созданию вакцинного антигена. Теперь мы планируем определить эффективность ДНК-вакцины на животных в течение 4 месяцев", - сообщил доктор наук медицинского факультета Эгейского университета Мерт Дошкайа.

Всего в мире над созданием вакцины против Covid-19 работает более 50 исследовательских центров.

За минувшие сутки в Турции было сделано 33 070 тестов, 4062 дали положительный результат. От коронавирусной болезни в стране умерли 1403 человека (107 за прошедшие сутки). В то же время выздоровели 4799 пациентов (за сутки - 842).