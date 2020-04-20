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Мировые цены на нефть стремительно падают

Мировые цены на нефть стремительно падают
07:43 Сегодня Телеграф УНН

Новости Бизнеса:Стоимость майского фьючерса WTI упала почти на 15 процентов, июньского Brent – на 4 процента.

Цена нефти WTI упала на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) в понедельник, 20 апреля, почти на 15%. Об этом сообщает DW.

Стоимость майского фьючерса WTI сейчас находится на уровне 15,92 доллара за баррель.

Стоимость нефти Brent снизилась на 4%, стоимость ее июньского фьючерса снизилась до 27 долларов за баррель.

Стоимость нефтяных фьючерсов на WTI в азиатскую сессию упала на 20% - ниже 15 долларов за баррель. Это рекордно низкий уровень за последние 20 лет.

Цены на нефть меняются разнонаправленно инвесторы ожидают перенасыщения рынка

Напомним, в начале марта участники ОПЕК и ее партнеры не смогли договориться о дальнейшем снижении объемов добычи на дополнительные 1,5 млн баррелей в сутки. На снижении настаивала Саудовская Аравия, а Россия выступила против. Провал переговоров привел к падению цен на нефть до минимума за 18 лет. На цены также повлияла эпидемия коронавируса.

Позднее страны ОПЕК+ договорились снизить добычу нефти.

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Нефть, WTI, ОПЕК, Brent, Цены на нефть.
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