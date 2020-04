Американская нефть рекордно потеряла в цене

Цена нефти марки WTI упала ниже одного доллара за баррель впервые в истории.

Об этом сообщает Bloomberg.

Майские контракты на американскую нефть на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) стоят сейчас минус $2 за баррель.

BREAKING: WTI crude oil futures trade at negative price for first time https://t.co/pOSyH6AVtP pic.twitter.com/XsoH1jG8WH

— Bloomberg (@business) April 20, 2020