Скачать
Вторник, 21.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Глава ВОЗ о коронавирусе: Поверьте, самое сложное - впереди
Глава ВОЗ о коронавирусе: Поверьте, самое сложное - впереди
Глава МВФ о коронавирусе: Придется выйти еще дальше за пределы нашей зоны комфорта
В МВФ могут скорректировать прогнозы по последствиям пандемии
Свитолина: Возможно, в этом году мы еще сыграем в теннис
Свитолина: Возможно, в этом году мы еще сыграем в теннис
Пройдите тест и узнайте, что люди замечают в Вас при первой встрече
Пройдите тест и узнайте, что люди замечают в Вас при первой встрече

"Нужно не упустить возможности": в "Нафтогазе" отреагировали на обвал нефти

"Нужно не упустить возможности": в "Нафтогазе" отреагировали на обвал нефти
04:06 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:В "Нафтогазе" отреагировали на обвал цены на нефть

В государственном Нафтогазе заявили, что у Украины есть огромная нефтетранспортная система, где можно хранить нефть.

Об этом сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко, комментируя информацию о том, что цены на нефть впервые в истории стали отрицательными.

"Цена на нефть в мире пошла в глубокий минус. То есть продавцы готовы доплачивать, чтобы у них забирали нефть. Это можно объяснить тем, что нефть уже негде хранить, и невозможно прекратить добычу без значительных потерь в будущем", — написал он.

В то же время, он указал, что в США, к примеру, хватает емкостей для хранения нефти до ноября при действующих темпах добычи и потребления.

Торги закрыты: нефть WTI обвалилась на 300%

Витренко уточнил, что у Украины есть огромная нефтетранспортная система, где можно хранить нефть.

"Один работающий завод (Кременчуг) со значительными емкостями для хранения, а также многие нефтеперерабатывающие заводы, которые давно остановлены, но на которых, по крайней мере, были такие емкости", — заверил он.

По его мнению, бизнес по хранению нефти сейчас самый прибыльный, поэтому нужно "не упустить возможности и максимально их монетизировать".

Обвал цен на нефть: Трамп намерен заполнить стратегические нефтехранилища США "по правильной цене"

"С газом в Европе ситуация пока иная, но уже не знаешь чего ожидать. Может наши газохранилища тоже скоро станут самым прибыльным бизнесом", — добавил он.

Вечером 20 апреля цены на нефть впервые в истории стали отрицательными: продавцы доплачивают покупателям. Так, по состоянию на 21:40 стоимость нефти упала до рекордных минус 40 долларов за баррель.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Нефть, Нафтогаз, Цены на нефть.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пройдите тест и узнайте, что люди замечают в Вас при первой встрече
02 "Карантинные" митинги: в России демонстранты подрались с силовиками (Видео)
03 Первая блокировка государственного сайта другой страны: в РФ заблокировали сайт Минреинтеграции
04 На Банковой озвучили вероятные сроки пика COVID-19
05 Российский истребитель чуть не врезался в американский самолет над Средиземным морем
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Трамп об обвале цен на нефть: Это краткосрочное явление
Трамп об обвале цен на нефть: Это краткосрочное явление
Пожары в зоне отчуждения: ЕС готов поддержать Украину
Пожары в зоне отчуждения: ЕС готов поддержать Украину
Торги закрыты: нефть WTI обвалилась на 300%
Торги закрыты: нефть WTI обвалилась на 300%
Рецепт дня: Грибной крем-суп с тыквой
Рецепт дня: Грибной крем-суп с тыквой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь