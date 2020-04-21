"Нужно не упустить возможности": в "Нафтогазе" отреагировали на обвал нефти

Новости Бизнеса:В "Нафтогазе" отреагировали на обвал цены на нефть

В государственном Нафтогазе заявили, что у Украины есть огромная нефтетранспортная система, где можно хранить нефть.

Об этом сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко, комментируя информацию о том, что цены на нефть впервые в истории стали отрицательными.

"Цена на нефть в мире пошла в глубокий минус. То есть продавцы готовы доплачивать, чтобы у них забирали нефть. Это можно объяснить тем, что нефть уже негде хранить, и невозможно прекратить добычу без значительных потерь в будущем", — написал он.

В то же время, он указал, что в США, к примеру, хватает емкостей для хранения нефти до ноября при действующих темпах добычи и потребления.

Витренко уточнил, что у Украины есть огромная нефтетранспортная система, где можно хранить нефть.

"Один работающий завод (Кременчуг) со значительными емкостями для хранения, а также многие нефтеперерабатывающие заводы, которые давно остановлены, но на которых, по крайней мере, были такие емкости", — заверил он.

По его мнению, бизнес по хранению нефти сейчас самый прибыльный, поэтому нужно "не упустить возможности и максимально их монетизировать".

"С газом в Европе ситуация пока иная, но уже не знаешь чего ожидать. Может наши газохранилища тоже скоро станут самым прибыльным бизнесом", — добавил он.

Вечером 20 апреля цены на нефть впервые в истории стали отрицательными: продавцы доплачивают покупателям. Так, по состоянию на 21:40 стоимость нефти упала до рекордных минус 40 долларов за баррель.