Обвал цен на нефть: Трамп намерен заполнить стратегические нефтехранилища США "по правильной цене"

Новости мира:Трамп намерен купить 75 млн баррелей нефти и полностью заполнить стратегические резервы США.

Небывало низкие цены на нефть позволят США полностью заполнить свои стратегические нефтехранилища, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Цены на нефть рекордно низкие. Для многих людей это очень интересно. И мы заполним наши национальные стратегические хранилища", - сказал президент на брифинге в Белом доме.

"Мы собираемся закачать в хранилища 75 млн баррелей", - добавил Трамп.

По его словам, это позволит "полностью заполнить" эти нефтехранилища.

"Мы сможем полностью заполнить эти нефтехранилища: впервые за долгое время и по правильной цене", - заявил Трамп.

Ранее президент США уже сообщал о планах купить побольше нефти для стратегических запасов страны, пока цены на этот энергоноситель низкие.