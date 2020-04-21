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Нефть обвалилась из-за нехватки места для хранения

Нефть обвалилась из-за нехватки места для хранения
13:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Фьючерсы на нефть марки Brent в ходе торгов во вторник опустились ниже $20 за баррель впервые с февраля 2002 года.

Фьючерсы на нефть марки Brent в ходе торгов во вторник опустились ниже $20 за баррель впервые с февраля 2002 года.

Майские фьючерсы на нефть WTI остаются на отрицательной территории.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:12 КВ составляет $19,65 за баррель, что на $5,92 (23,15%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $34,42 (91,47%) - до минус $3,21 за баррель. К окончанию торгов в понедельник цена майских фьючерсов рухнула почти на 300%, опустившись до минус $37,63 за баррель.

Рекордный обвал цен на нефть: сколько сегодня стоит WTI и Brent

Аналитики Citi предупредили, что, если ситуация с хранением нефти будет ухудшаться в мире более быстро, цены на Brent последуют вниз за WTI.

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Нефть, WTI, ОПЕК, Brent, Цена на нефть, Ннфть.
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