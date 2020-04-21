Во время карантина сократилась втрое регистрация ФЛП

Новости Бизнеса:До карантина еженедельно регистрировалось более 5 тысяч новых физлиц-предпринимателей, сейчас еженедельно регистрируются только 1,5 тысячи.

Около 1,58 тыс. новых физических лиц-предпринимателей зарегистрировалось за прошлую неделю, тогда как за неделю до начала карантина украинцы зарегистрировали 5,16 тыс. ФЛП, свидетельствуют данные OpenDataBot.

Согласно данным ресурса, в первую неделю карантина зарегистрировалось почти 2,8 тыс. ФЛП, во вторую - 1,6 тыс., в третью и четвертую - по 1,9 тыс.

Помимо этого, сократилось также количество регистрируемых компаний - с 1,55 тыс. новых компаний в предкарантинную неделю до 495 новых компаний за предыдущую.

Напомним, Кабмин разрабатывает механизм выплаты одному из родителей пособия по уходу за детьми в возрасте до 10 лет в размере прожиточного минимума - такую помощь предлагают предоставлять ФОПам, которые не имеют наемных работников и которые на период карантина приостановили свой бизнес и потеряли прибыль.

Правительство разрешило физическим лицам-предпринимателям во время карантина не вести книгу учета доходов/расходов, если ее ведения должно было начаться после установления карантина.