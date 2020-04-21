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В Украине увеличили минимальную помощь по безработице

В Украине увеличили минимальную помощь по безработице
13:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:В Украине на время карантина минимальная помощь по безработице составит 1 тыс. грн.

Размер выплат для лиц, получающих минимальную помощь по безработице без учета заработной платы и страхового стажа, на период карантина повышен с 650 гривень до 1 тысячи гривень.

Об этом сообщают в Государственной службе занятости.

"Социальная защита наиболее уязвимых категорий безработных усилена. Размер выплат для лиц, получающих минимальную помощь по безработице без учета заработной платы и страхового стажа, на период карантина повышен с 650 грн до 1 тыс. грн", - сообщил отдел коммуникаций Государственного центра занятости.

Отмечается, что решение применяется с начала объявления карантина, то есть с 12 марта, и будет действовать в течение 30 календарных дней после окончания карантина.

Минимальный размер пособия по безработице повышен:

- для тех, кто в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации в службе занятости, имеют страховой стаж менее 6 месяцев или уволенные с последнего места работы по негативным причинам;

-для молодых людей, которые закончили или прекратили обучение в среднем и высшем учебном заведении, уволилились со срочной военной службы и требуют содействия в трудоустройстве на первое рабочее место;

- для внутренне перемещенных лиц, которые документально не могут подтвердить периоды своей занятости.

Кроме того, всем безработным, которые встали на учет в период карантина и получают помощь в минимальном размере (650 грн.), помощь будет перечислена с первого дня регистрации в службе занятости.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения Украины вынесет на ближайшее заседание Кабинета министров вопрос о продлении карантина до 12 мая со смягчением.

Как сообщалось, всего в Украине по состоянию на утро вторника подтверждены 6 тысяч 125 случаев заболевания COVID-19, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 367, а скончавшихся – 161.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Безработица, Работа, Трудоустройство, Служба занятости.
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