Коронавирус в Украине и мире: что известно на 21 апреля

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

На 21 апреля в Украине зафиксировали 415 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 6125.

В мире число зараженных составило почти 2,5 миллиона человек.

Важно:

в Украине подтверждены 6125 заражений коронавирусом;

количество умерших от осложнений инфекции достигло 161;

правительство планирует продлять карантин, но со смягчением ограничений;

Минздрав готовится к новой вспышке заболеваемости через неделю;

полиция открыла 5 уголовных дел из-за скопления людей на Пасху.

Развитие эпидемии по областям:

11:32 В Госпогранслужбе - пятеро заболевших COVID-19. Около 150 пограничников находятся на самоизоляции или обсервации, во многих подразделениях проводится экспресс-тестирование.

11:24 В Подольске Одесской области закрывается на двухнедельный карантин городская больница в связи с большим количеством случаев Covid-19 среди медицинских работников, сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

11:30 Ежегодный пивной фестиваль Октоберфест в Мюнхене в этом году будет отменен из-за пандемии коронавируса, сообщает Süddeutsche Zeitung.

10:42 По состоянию на утро 21 апреля в России выявили 5642 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Всего заболели 52763 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Выздоровели 3873 человека (+427 человек за сутки). За сутки умерли 51 человек с коронавирусом. Всего с начала эпидемии умерли 456 человека.

11:00 Минздрав предложит правительству продлить карантин в Украине до 12 мая, одновременно смягчив ряд ограничительных мер, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

10:48 В Украине из общего числа заболевших с начала эпидемии - 399 детей и 1138 медработников. За минувшие сутки из подтвержденных 415 случаев COVID-19 - 25 детей и 64 медика. Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

10:16 На 21 апреля в ВСУ зарегистрировано 39 случаев COVID-19, сообщает пресс-служба Командования медицинских сил. Два случая оказались летальными, два человека выздоровели.

На 09:00 21 апреля в Украине зарегистрировали 6125 случаев заражения коронавирусом, 161 пациент умер, выздоровели 367 человек. За сутки - 415 новых случаев (сутками ранее – 261), 10 человек умерли (сутками ранее - также 10).

10:00 Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявляет, что нет никаких свидетельств, которые бы говорили, что коронавирус COVID-19 создали искусственным путем.

09:38 Медики в Грузии за сутки выявили еще девять новых заражений коронавирусом, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 408, сообщает во вторник грузинский Минздрав.

09:27 Франция в понедельник официально зарегистрировала более 20 тысяч смертей от коронавируса, став четвертой страной мира после Италии, Испании и США, которые пересекли этот порог.

09:19 За минувшие сутки в Беларуси зафиксировали 1485 новых случаев коронавируса, когда в Испании подтвердили - 1536. Такие данные сайта Worldometers. Отметим, лидером по темпам распространения болезни остаются США, где за сутки диагностировали почти 28 тыс. заражений. За это же время в Британии и Турции подтвердили по 4,6 тысяч заражений.

08:48 ООН приняла резолюцию о глобальном доступе к медикаментам, вакцинам и медоборудованию для борьбы с коронавирусом, Украина стала одним из соавторов.

08:09 Люди не до конца осознают серьезность коронавируса, а худший сценарий пандемии - еще впереди. Об этом заявил гендир ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

07:28 На утро 21 апреля в мире зафиксировано 2 495 296 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 171 064 человек умерло, 655 646 выздоровело.