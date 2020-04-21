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Вторник, 21.04.2020
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Коронавирус в Украине и мире: что известно на 21 апреля

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Коронавирус в Украине и мире: что известно на 21 апреля
12:37 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

На 21 апреля в Украине зафиксировали 415 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 6125.

В мире число зараженных составило почти 2,5 миллиона человек.

Важно:

в Украине подтверждены 6125 заражений коронавирусом;

количество умерших от осложнений инфекции достигло 161;

правительство планирует продлять карантин, но со смягчением ограничений;

Минздрав готовится к новой вспышке заболеваемости через неделю;

полиция открыла 5 уголовных дел из-за скопления людей на Пасху.

Развитие эпидемии по областям:

  • В Винницкой области - 338 случаев (18 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 8 новых случаев заболевания;
  • Волынская область - 174 случая (13 выздоровели), из них 16 новых;
  • Днепропетровская область - 122 случая (9 выздоровели), из них 4 новых;
  • Донецкая область - 16 случаев (6 выздоровели), за минувшие сутки новых случаев нет;
  • Житомирская область - 270 случаев (1 выздоровел), из них 44 новых;
  • Закарпатская область - 205 случаев (16 выздоровели), из них 9 новых;
  • Запорожская область - 137 случаев заболевания (17 выздоровели), из них 3 новых;
  • Ивано-Франковская область - 556 случаев (27 выздоровели), из них 44 новых;
  • Киев - 892 случаев (33 выздоровели), в том числе 42 новых;
  • Киевская область - 356 случаев (28 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 23 новых случаев заболевания и 2 - выздоровления;
  • Кировоградская область - 247 случаев (17 выздоровели), из них 1 новый случай заболевания;
  • Львовская область - 256 случаев (26 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 3 новых случая заболевания и 4 - выздоровления;
  • Луганская область - 25 случаев заболевания (3 выздоровления), из них 1 новый заболевший;
  • Николаевская область – 41 случай заболевания, из них 4 новых;
  • Одесская область - 146 случаев, в том числе 9 новых;
  • Полтавская область - 101 случай (12 выздоровели), в том числе 38 новых случаев заболевания и 2 - выздоровления;
  • Ровенская область - 341 случай (21 выздоровели), в том числе 29 новых случаев заболевания;
  • Сумская область - 84 случая (10 выздоровели), из них 1 новый заболевший;
  • Тернопольская область - 435 случаев (34 выздоровели), в том числе 21 новый;
  • Харьковская область - 77 случаев заболевания (2 выздоровления), за минувшие сутки 4 новых;
  • Херсонская область - 70 случаев заболевания (7 выздоровления), из них 7 новых;
  • Хмельницкая область – 49 случаев (5 выздоровели), за минувшие сутки новых случаев нет;
  • Черкасская область - 186 случаев заболевания (28 выздоровели), в том числе 21 новый;
  • Черновицкая область - 988 случаев (31 выздоровел), в том числе за минувшие сутки 82 новых;
  • Черниговская область - 13 случаев (3 выздоровели), из них 1 новый.

11:32 В Госпогранслужбе - пятеро заболевших COVID-19. Около 150 пограничников находятся на самоизоляции или обсервации, во многих подразделениях проводится экспресс-тестирование.

Карта коронавируса в Украине и мире 21 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

11:24 В Подольске Одесской области закрывается на двухнедельный карантин городская больница в связи с большим количеством случаев Covid-19 среди медицинских работников, сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

11:30 Ежегодный пивной фестиваль Октоберфест в Мюнхене в этом году будет отменен из-за пандемии коронавируса, сообщает Süddeutsche Zeitung.

10:42 По состоянию на утро 21 апреля в России выявили 5642 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Всего заболели 52763 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Выздоровели 3873 человека (+427 человек за сутки). За сутки умерли 51 человек с коронавирусом. Всего с начала эпидемии умерли 456 человека.

11:00  Минздрав предложит правительству продлить карантин в Украине до 12 мая, одновременно смягчив ряд ограничительных мер, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

10:48 В Украине из общего числа заболевших с начала эпидемии - 399 детей и 1138 медработников. За минувшие сутки из подтвержденных 415 случаев COVID-19 - 25 детей и 64 медика. Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

10:16 На 21 апреля в ВСУ зарегистрировано 39 случаев COVID-19, сообщает пресс-служба Командования медицинских сил. Два случая оказались летальными, два человека выздоровели.

На 09:00 21 апреля в Украине зарегистрировали 6125 случаев заражения коронавирусом, 161 пациент умер, выздоровели 367 человек. За сутки - 415 новых случаев (сутками ранее – 261), 10 человек умерли (сутками ранее - также 10).

10:00 Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявляет, что нет никаких свидетельств, которые бы говорили, что коронавирус COVID-19 создали искусственным путем.

09:38 Медики в Грузии за сутки выявили еще девять новых заражений коронавирусом, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 408, сообщает во вторник грузинский Минздрав.

09:27 Франция в понедельник официально зарегистрировала более 20 тысяч смертей от коронавируса, став четвертой страной мира после Италии, Испании и США, которые пересекли этот порог.

09:19 За минувшие сутки в Беларуси зафиксировали 1485 новых случаев коронавируса, когда в Испании подтвердили - 1536. Такие данные сайта Worldometers. Отметим, лидером по темпам распространения болезни остаются США, где за сутки диагностировали почти 28 тыс. заражений. За это же время в Британии и Турции подтвердили по 4,6 тысяч заражений.

08:48 ООН приняла резолюцию о глобальном доступе к медикаментам, вакцинам и медоборудованию для борьбы с коронавирусом, Украина стала одним из соавторов.

08:09 Люди не до конца осознают серьезность коронавируса, а худший сценарий пандемии - еще впереди. Об этом заявил гендир ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

07:28 На утро 21 апреля в мире зафиксировано 2 495 296 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 171 064 человек умерло, 655 646 выздоровело.

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Как долго остается коронавирус на разных поверхностях

В Украине существенно ужесточены ограничения карантина из-за коронавируса

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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

        • Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;

        • Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;

        • Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;

        • Как можно чаще проветривайте помещение;

        • По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции:

    • Если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять / обеззараживать)

    • Если вы посещали страны, где зафиксированы случаи COVID-19, и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;

    • Во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки.

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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