Поставки обеспечит Минздрав: Средств против COVID-19 закупили на три недели

Новости Украины:В Украине средств против коронавируса хватит на три недели, последующие поставки обеспечит Минздрав.

Координационный совет по противодействию распространению коронавируса организовал закупки средств, которых хватит на ближайшие три недели, далее поставку будет обеспечивать Министерство здравоохранения.

Об этом шла речь на традиционном совещании под председательством Президента Владимира Зеленского относительно преодоления эпидемии COVID-19, сообщает пресс-служба главы государства.

"Координационный совет по противодействию распространению COVID-19 организовал закупки средств, которых хватит на следующие три недели. В дальнейшем поставки будет обеспечивать Министерство здравоохранения Украины, которое уже организует закупки по упрощенной процедуре", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский 16 марта образовал и возглавил Координационный совет по противодействию распространению Covid-19 как консультативно-совещательный орган.

Напомним:

На 21 апреля в Украине зафиксировали 415 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 6125.

В мире число зараженных составило почти 2,5 миллиона человек.