Какой результат теста на коронавирус получили освобожденные из плена украинцы

Новости Украины:В Украине недавно освобожденные из плена ОРДЛО украинцы прошли тест на коронавирус.

Освобожденные 16 апреля из плена ОРДЛО украинцы, которые сейчас проходят обсервацию, получили отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сказал во время совещания руководителя президентского Офиса Андрея Ермака с председателями ОГА.

Председатель Донецкой ОГА сообщил, что лица, которые на прошлой неделе были освобождены с временно оккупированных территорий, уже прошли ПЦР-тестирование на выявление коронавируса и получили отрицательные результаты. Сейчас все они находятся на обсервации с обеспечением соответствующей охраны. По истечении 14-дневного срока обсервации они еще раз пройдут ПЦР-тесты.

Как сообщалось, 16 апреля в два этапа произошло взаимное освобождение удерживаемых лиц на территории Донецкой и Луганской областей. Было освобождено 20 украинских граждан. Среди освобожденных преимущественно гражданские, а также двое военных и один правоохранитель.

Напомним:

На 21 апреля в Украине зафиксировали 415 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 6125.

В мире число зараженных составило почти 2,5 миллиона человек.