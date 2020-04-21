Какой результат теста на коронавирус получили освобожденные из плена украинцы

Освобожденные 16 апреля из плена ОРДЛО украинцы, которые сейчас проходят обсервацию, получили отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.
Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сказал во время совещания руководителя президентского Офиса Андрея Ермака с председателями ОГА.
Председатель Донецкой ОГА сообщил, что лица, которые на прошлой неделе были освобождены с временно оккупированных территорий, уже прошли ПЦР-тестирование на выявление коронавируса и получили отрицательные результаты. Сейчас все они находятся на обсервации с обеспечением соответствующей охраны. По истечении 14-дневного срока обсервации они еще раз пройдут ПЦР-тесты.
Как сообщалось, 16 апреля в два этапа произошло взаимное освобождение удерживаемых лиц на территории Донецкой и Луганской областей. Было освобождено 20 украинских граждан. Среди освобожденных преимущественно гражданские, а также двое военных и один правоохранитель.
Напомним:
На 21 апреля в Украине зафиксировали 415 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 6125.
В мире число зараженных составило почти 2,5 миллиона человек.