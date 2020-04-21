Пятеро пограничников заболели коронавирусом

Новости Украины:Около 150 пограничников находятся на самоизоляции или обсервации, во многих подразделениях проводится экспресс-тестирование.

Пятеро сотрудников Государственной пограничной службы Украины заболели коронавирусной болезнью Covid-19, сообщил спикер погранведомства Андрей Демченко.

"На прошлой неделе, 15 апреля, был зафиксирован первый случай заболевания пограничника коронавирусом, и он был подтвержден ПЦР-тестом. 17-18 апреля также были подтверждены факты заболевания. В целом на данное время подтверждено ПЦР-тестами заболевание коронавирусом у пяти пограничников", - сказал Демченко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

По его словам, чтобы активно противодействовать распространению заболевания, сейчас во многих подразделениях Госпогранслужбы, особенно по западному участку, проводится экспресс-тестирование сотрудников.

"Также по состоянию на сегодня около 150 пограничников находятся либо на самоизоляции, либо на обсервации, либо под наблюдением медиков непосредственно в пограничных подразделениях", - добавил Демченко.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161- летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 415 новых случаев.

По состоянию на утро 21 апреля количество военнослужащих, больных коронавирусом, возросло до 39 человек.

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