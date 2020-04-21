В Вооруженных силах Украины уже 39 случаев коронавируса

Новости Украины:В Вооруженных силах Украины зарегистрировано уже 39 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

По состоянию на утро 21 апреля количество военнослужащих, больных коронавирусом, возросло до 39 человек. Из них два военных погибли, два - выздоровели.

Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

"На 07.00 21 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрированы 39 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 2 человека выздоровели и 2 летальных случая", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 272 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие двое суток, - 90 человек.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161- летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 415 новых случаев.

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