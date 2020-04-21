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Лукашенко считает, что коронавирус стал политикой

Лукашенко считает, что коронавирус стал политикой
13:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Президент Белоруси Александр Лукашенко заявил о желающих укусить его страну в связи с пандемией коронавируса.

Президент Белоруси Александр Лукашенко заявил, что тема коронавируса используется в политических целях.

"Сейчас этот коронавирус стал политикой. Все смотрят, за что бы укусить Лукашенко, Беларусь - они выбились из строя. Так не надо удивляться. Все это потому, что мы сохранили систему и привели ее в порядок. И так случилось, что мы более-менее оказались готовы к этой заразе и не только к ней", - сказал президент в ходе рабочей поездки в Бобруйск во вторник. Его цитирует госагентство БелТА.

При этом Лукашенко отметил, что из-за коронавируса и похожих инфекций умирает значительно меньше людей, чем, например, от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и сахарного диабета. "Надо мной в мире все пошучивают, особенно в России (как будто больше не о чем говорить, все стали великие) - вот Лукашенко говорит, что в Беларуси от коронавируса никто не умер. Еще раз повторяю: от коронавируса даже у вас в Могилевской области никто не умер. Все умирают от хронических болезней, а любой вирус же бьет по слабым, у кого иммунитета нет. Вот, что я имел в виду", - пояснил он.

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По состоянию на понедельник в Беларуси зарегистрированы 6264 случаев заболевания COVID-19, 51 человек скончался.

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Беларусь, Александр Лукашенко, Коронавирус, Covid-19.
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