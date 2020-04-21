В Беларуси и Испании за сутки выявили почти одинаковое число случаев COVID-19

В Беларуси, где Лукашенко отказывается вводить карантин, зарегистрировали почти то же количество, что и в Испании – 1 485 новых больных.

За минувшие сутки в Беларуси зафиксировали 1485 новых случаев коронавируса, когда в Испании подтвердили - 1536. Такие данные сайта Worldometers.

Отметим, лидером по темпам распространения болезни остаются США, где за сутки диагностировали почти 28 тыс. заражений. За это же время в Британии и Турции подтвердили по 4,6 тысяч заражений.

В России 20 апреля насчитали 4,2 тыс. новых случаев, во Франции - 2,5 тыс., в Италии - 2,2 тыс. , в Бразилии - свыше 2 тыс. и 1,7 тыс. в Канаде.

Активное количество случаев коронавируса составляет 1 млн 664 тыс. По состоянию на утро 21 апреля во всем мире умерли 170 тыс. человек. Выздоровели с начала пандемии почти 647 тыс.человек.

В то же время, президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о необходимости начинать учебный процесс в школах республики, несмотря на вспышку коронавируса в стране.

По состоянию на утро вторника общее количество инфицированных коронавирусом в мире достигло почти 2,5 млн человек. Количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 170 261 человек. В свою очередь, выздоровели 646 433 человека.