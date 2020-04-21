Скачать
Вторник, 21.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине количество заболевших коронавирусом превысило 6 тысяч человек
В Украине количество заболевших коронавирусом превысило 6 тысяч человек
Премьер: Карантин могут продлить, но со смягчениями
Премьер: Карантин могут продлить, но со смягчениями
Будет очень сложно организовать бой Ломаченко и Лопеса без зрителей
Будет очень сложно организовать бой Ломаченко и Лопеса без зрителей
Родионов день: приметы и обряды на 21 апреля
Родионов день: приметы и обряды на 21 апреля

В Беларуси и Испании за сутки выявили почти одинаковое число случаев COVID-19

В Беларуси и Испании за сутки выявили почти одинаковое число случаев COVID-19
09:19 Сегодня Телеграф 24tv.ua

В Беларуси, где Лукашенко отказывается вводить карантин, зарегистрировали почти то же количество, что и в Испании – 1 485 новых больных.

За минувшие сутки в Беларуси зафиксировали 1485 новых случаев коронавируса, когда в Испании подтвердили - 1536. Такие данные сайта Worldometers.

Отметим, лидером по темпам распространения болезни остаются США, где за сутки диагностировали почти 28 тыс. заражений. За это же время в Британии и Турции подтвердили по 4,6 тысяч заражений.

В России 20 апреля насчитали 4,2 тыс. новых случаев, во Франции - 2,5 тыс., в Италии - 2,2 тыс. , в Бразилии - свыше 2 тыс. и 1,7 тыс. в Канаде.

Активное количество случаев коронавируса составляет 1 млн 664 тыс. По состоянию на утро 21 апреля во всем мире умерли 170 тыс. человек. Выздоровели с начала пандемии почти 647 тыс.человек.

Пандемия параду не помешает: Беларусь не станет отменять мероприятия к 9 мая

В то же время, президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о необходимости начинать учебный процесс в школах республики, несмотря на вспышку коронавируса в стране.

По состоянию на утро вторника общее количество инфицированных коронавирусом в мире достигло почти 2,5 млн человек. Количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 170 261 человек. В свою очередь, выздоровели 646 433 человека.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Испания, Беларусь, Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пройдите тест и узнайте, что люди замечают в Вас при первой встрече
02 Борьба с Covid-19: ООН приняла резолюцию о доступе к лекарствам
03 Глава ВОЗ о коронавирусе: Поверьте, самое сложное - впереди
04 "Карантинные" митинги: в России демонстранты подрались с силовиками (Видео)
05 Пожары в Украине: что происходит в Чернобыльской зоне и в Житомирской области
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе погиб украинский военный, еще четверо пострадали
На Донбассе погиб украинский военный, еще четверо пострадали
Пожары в Украине: что происходит в Чернобыльской зоне и в Житомирской области
Пожары: ситуация в Чернобыльской зоне и в Житомирской области
Киев снова вернулся в список городов с самым грязным воздухом
Киев снова вернулся в список городов с самым грязным воздухом
Коронавирус COVID-19: Google выпустил новый Doodle
Коронавирус COVID-19: Google выпустил новый Doodle
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь