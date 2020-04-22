Обвал нефтяного рынка: Brent упала на 30%

Новости Бизнеса:Цена нефти Brent опустилась ниже 18 долларов за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE падает почти на 30%, опустившись до отметки 17,92 доллара за баррель, о чем свидетельствуют данные торгов на 20:51, передает УНН.

Однако после этого цены снова поднялись выше отметки в 18 долларов: следующая сделка была закрыта на 18,59 долларов.

Также в моменте в цене потеряла и WTI, упав до 6,55 долларов. Однако и в случае с ней падение сменилось ростом, и по состоянию на 21:40 американская марка торгуется на отметке выше 11 долларов.

Как сообщалось ранее, цена фьючерсов на нефть марки Brent во вторник во время торгов упала до минимального уровня с 2001 года - ниже 20 долларов за баррель.