Скачать
Среда, 22.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 21 апреля: Продление карантина и ситуация в зоне отчуждения
Итоги дня 21 апреля: Продление карантина и ситуация в зоне отчуждения
Ветрено и дождливо: синоптики рассказали, когда ждать потепления
Ветрено и дождливо: синоптики рассказали, когда ждать потепления
Футбол со зрителями возвращается в Швеции
Футбол со зрителями возвращается в Швеции
Вадим-ключник: приметы и обряды 22 апреля
Вадим-ключник: приметы и обряды 22 апреля

В НБУ рассказали, сколько раз раскрывали банковскую тайну

В НБУ рассказали, сколько раз раскрывали банковскую тайну
09:03 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Нацбанк в первом квартале свыше 30 раз предоставлял правоохранителям доступ к имуществу и документам.

Национальный банк Украины (НБУ) в январе-марте текущего года 36 раз предоставлял правоохранительным органам доступ к имуществу и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере.

Как сообщается на сайте НБУ, в частности, за указанный период регулятор предоставил доступ к имуществу и документам по 9 раз по запросам Национальной полиции и Государственной фискальной службы, по 5 раз по запросам Национального антикоррупционного бюро и Службы безопасности Украины, а также по 4 раза по запросам Генеральной прокуратуры и Государственного бюро расследований.

Свежие курсы валют: сколько стоит доллар и евро

Как сообщалось, по итогам 2019 года Национальный банк Украины 155 раз предоставлял правоохранителям доступ к имуществу и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Бизнес, Правоохранители, Банковская тайна.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Смягчение карантина на транспорте: хотят начать с электричек
02 Пройдите тест и узнайте, какая черта доминирует в Вашем характере
03 Снизят уровень холестерина и очистят сосуды: продукты, которые стоит добавить в рацион
04 "Хорошая новость от моих друзей в Брюсселе": Порошенко анонсировал выделение помощи ЕС для Украины
05 Зеленский делал тесты на COVID-19 несколько раз
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 2,5 млн
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 2,5 млн
Свежие курсы валют: сколько стоит доллар и евро
Свежие курсы валют: сколько стоит доллар и евро
В Чернобыльской зоне спасатели до сих пор тушат несколько тлеющих очагов
В Чернобыльской зоне до сих пор тушат пожар
День Земли 2020: Google представил праздничный Doodle
День Земли 2020: Google представил праздничный Doodle
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь