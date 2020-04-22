В НБУ рассказали, сколько раз раскрывали банковскую тайну

Новости Бизнеса:Нацбанк в первом квартале свыше 30 раз предоставлял правоохранителям доступ к имуществу и документам.

Национальный банк Украины (НБУ) в январе-марте текущего года 36 раз предоставлял правоохранительным органам доступ к имуществу и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере.

Как сообщается на сайте НБУ, в частности, за указанный период регулятор предоставил доступ к имуществу и документам по 9 раз по запросам Национальной полиции и Государственной фискальной службы, по 5 раз по запросам Национального антикоррупционного бюро и Службы безопасности Украины, а также по 4 раза по запросам Генеральной прокуратуры и Государственного бюро расследований.

Как сообщалось, по итогам 2019 года Национальный банк Украины 155 раз предоставлял правоохранителям доступ к имуществу и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере.