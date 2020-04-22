Свежие курсы валют: сколько стоит доллар и евро

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на среду, 22 апреля, курс доллара на уровне 27,08 грн.

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,08 гривен за доллар, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 22 апреля установлен на таком уровне: 27,0815 гривен за 1 доллар (+0,0041 грн). При этом курс доллара на 21 апреля составляет 27,0774 гривен за 1 доллар.

Курсы валют на 22 апреля:

USD — 27,0815 грн за 1 доллар;



EUR — 29,3577 грн за 1 евро;



PLN — 6,4782 грн за 1 польский злотый;



RUB — 3,5168 грн за 10 российских рублей;



BYN — 11,0686 грн за 1 белорусский рубль;



TRY — 3,8775 грн за 1 турецкую лиру;



MDL — 1,5233 грн за 1 молдавский лей.



GBP — 33,2886 грн за 1 фунт стерлингов;



CHF — 27,9076 грн 1 швейцарский франк;



CNY — 3,8168 грн за 1 китайский юань.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 21 апреля межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 27,12 гривен за доллар, курс в покупке - 27,09 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 29,40 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 21 апреля справочный курс на уровне 27,09 грн/доллар, повысив его по сравнению с 17 апреля (27,07 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 21 апреля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 2 копейки до 27,40 гривен за доллар, курс евро снизился на 1 копейку до 29,66 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,02 (27,04 - 17 апреля), продажи - 27,40 (27,38 - 17 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,03 (29,07 - 17 апреля), продажи - 29,66 (29,67 - 17 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,19 (3,21 - 17 апреля), продажи 3,68 (3,71 - 17 апреля) грн за 10 рублей.