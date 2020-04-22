Свежие курсы валют: сколько стоит доллар и евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,08 гривен за доллар, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 22 апреля установлен на таком уровне: 27,0815 гривен за 1 доллар (+0,0041 грн). При этом курс доллара на 21 апреля составляет 27,0774 гривен за 1 доллар.
Курсы валют на 22 апреля:
USD — 27,0815 грн за 1 доллар;
EUR — 29,3577 грн за 1 евро;
PLN — 6,4782 грн за 1 польский злотый;
RUB — 3,5168 грн за 10 российских рублей;
BYN — 11,0686 грн за 1 белорусский рубль;
TRY — 3,8775 грн за 1 турецкую лиру;
MDL — 1,5233 грн за 1 молдавский лей.
GBP — 33,2886 грн за 1 фунт стерлингов;
CHF — 27,9076 грн 1 швейцарский франк;
CNY — 3,8168 грн за 1 китайский юань.
Скриншот (bank.gov.ua)
Напомним, 21 апреля межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 27,12 гривен за доллар, курс в покупке - 27,09 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 29,40 гривен за евро.
С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 21 апреля справочный курс на уровне 27,09 грн/доллар, повысив его по сравнению с 17 апреля (27,07 грн).
В то же время в обменных пунктах Украины 21 апреля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 2 копейки до 27,40 гривен за доллар, курс евро снизился на 1 копейку до 29,66 гривен за евро.
На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,02 (27,04 - 17 апреля), продажи - 27,40 (27,38 - 17 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,03 (29,07 - 17 апреля), продажи - 29,66 (29,67 - 17 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,19 (3,21 - 17 апреля), продажи 3,68 (3,71 - 17 апреля) грн за 10 рублей.