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Борьба с COVID-19: в НБУ рассказали об участи украинских банков

Борьба с COVID-19: в НБУ рассказали об участи украинских банков
18:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса:В НБУ рассказали, как украинские банки помогают в преодолении пандемии коронавируса.

В рамках благотворительных проектов для борьбы с коронавирусом украинские банки выделили 46,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка у Facebook.

"46,5 млн грн. Именно столько средств украинские банки выделили в рамках благотворительных проектов для борьбы с коронавирусом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря этим средствам можно приобрести 41 аппарат искусственной вентиляции легких и другое медицинское оборудование. В частности, больницы смогут приобрести кислородную станцию, цистерну для жидкого кислорода, мониторы пациента, инфузионные насосы, а также тест-системы для выявления коронавируса, защитные костюмы для медиков и тому подобное.

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ПриватБанк в рамках акции "Дыши! Вместе против коронавируса" предоставил благотворительную помощь на общую сумму 1 млн евро. Это самая большая финансовая помощь банков на борьбу с коронавирусом среди известных НБУ (некоторые банки в соответствии с коммуникационной политикой не разглашают сумму своих благотворительных взносов). Райффайзен Банк Аваль выделил 4,7 млн грн на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких и средств защиты от коронавируса для медицинских работников, оплату транспортных услуг для медицинских учреждений и тому подобное.

Банк "Південний" на 3,4 млн грн профинансировал установку медицинской кислородной станции, приобрел аппарат искусственной вентиляции легких, цистерну для жидкого кислорода и медицинское оборудование для родильного дома, а также выделил средства на приобретение продуктовых наборов для пожилых людей. Альфа Банк Украина приобрел аппарат искусственной вентиляции легких стоимостью 2 млн грн для инфекционного бокса Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова. Креди Агриколь Банк передал в больницы аппарат искусственной вентиляции легких и другое медицинское оборудование на общую сумму 58,5 тыс. евро. МТБ Банк на сумму 1,8 млн грн приобрел 1,4 тыс. защитных медицинских костюмов многоразового использования и других средств защиты медиков, а также диагностическое оборудование.

Мегабанк передал в больницу медицинское оборудование стоимостью 1,7 млн грн. Банк Восток на общую сумму 1,53 млн грн приобрел для больниц три аппарата искусственной вентиляции легких и другое медицинское оборудование, 100 тестов на коронавирус, предоставил средства на ремонт двух аппаратов искусственной вентиляции легких. ПУМБ присоединился к инициативе фонда Рината Ахметова, который выделил 300 млн грн для помощи больницам на западе и востоке Украины. В партнерстве с фондом ПУМБ закупил оборудование первой необходимости и средства индивидуальной защиты для больниц, которые помогают больным коронавирусом.

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Банк "Грант" приобрел аппарат искусственной вентиляции легких (стоимостью более 800 тыс. грн) и средства индивидуальной защиты медиков для медицинского центра. Кристалбанк приобрел медикаменты, средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства для больниц на 150 тыс. грн.

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Все по теме:

НБУ, Нацбанк, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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