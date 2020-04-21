Скачать
Вторник, 21.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине количество заболевших коронавирусом превысило 6 тысяч человек
В Украине количество заболевших коронавирусом превысило 6 тысяч человек
Премьер: Карантин могут продлить, но со смягчениями
Премьер: Карантин могут продлить, но со смягчениями
Будет очень сложно организовать бой Ломаченко и Лопеса без зрителей
Будет очень сложно организовать бой Ломаченко и Лопеса без зрителей
Родионов день: приметы и обряды на 21 апреля
Родионов день: приметы и обряды на 21 апреля

В Украине дешевеет валюта: сколько стоит доллар и евро

В Украине дешевеет валюта: сколько стоит доллар и евро
08:54 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr

Новости Бизнеса:Официальный курс НБУ на 21 апреля: 100 USD – 2707,74 гривни; 100 EUR – 2942,77 гривни.

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,07 гривен за доллар, что на 13 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 21 апреля установлен на таком уровне: 27,0774 гривен за 1 доллар (-0,1248 грн). При этом курс доллара на 17 апреля составляет 27,2022 гривен за 1 доллар.

Курсы валют на 21 апреля:

    • USD — 27,0774 грн за 1 доллар;

    • EUR — 29,4277 грн за 1 евро;

    • PLN — 6,5134 грн за 1 польский злотый;

    • RUB — 3,6583 грн за 10 российских рублей;

    • BYN — 11,0941 грн за 1 белорусский рубль;

    • TRY — 3,9279 грн за 1 турецкую лиру;

    • MDL — 1,5231 грн за 1 молдавский лей.

    • GBP — 33,8359 грн за 1 фунт стерлингов;

    • CHF — 27,9899 грн 1 швейцарский франк;

    • CNY — 3,8281 грн за 1 китайский юань.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 17 апреля межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 5 копеек до 27,10 гривен за доллар, курс в покупке - 27,07 гривен за доллар.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 17 апреля справочный курс на уровне 27,07 грн/доллар, снизив его по сравнению с 16 апреля (27,22 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 17 апреля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 9 копеек до 27,38 гривен за доллар, курс евро снизился на 17 копеек до 29,67 гривен за евро.

Борьба с COVID-19: в НБУ рассказали об участи украинских банков

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,04 (27,13 - 16 апреля), продажи - 27,38 (27,49 - 16 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,07 (29,24 - 16 апреля), продажи - 29,67 (29,84 - 16 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,21 (3,22 - 16 апреля), продажи 3,71 (3,71 - 16 апреля) грн за 10 рублей.

Напомним: 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пройдите тест и узнайте, что люди замечают в Вас при первой встрече
02 Борьба с Covid-19: ООН приняла резолюцию о доступе к лекарствам
03 Глава ВОЗ о коронавирусе: Поверьте, самое сложное - впереди
04 "Карантинные" митинги: в России демонстранты подрались с силовиками (Видео)
05 Пожары в Украине: что происходит в Чернобыльской зоне и в Житомирской области
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе погиб украинский военный, еще четверо пострадали
На Донбассе погиб украинский военный, еще четверо пострадали
Пожары в Украине: что происходит в Чернобыльской зоне и в Житомирской области
Пожары: ситуация в Чернобыльской зоне и в Житомирской области
Киев снова вернулся в список городов с самым грязным воздухом
Киев снова вернулся в список городов с самым грязным воздухом
Коронавирус COVID-19: Google выпустил новый Doodle
Коронавирус COVID-19: Google выпустил новый Doodle
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь