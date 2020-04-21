В Украине дешевеет валюта: сколько стоит доллар и евро

Новости Бизнеса:Официальный курс НБУ на 21 апреля: 100 USD – 2707,74 гривни; 100 EUR – 2942,77 гривни.

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,07 гривен за доллар, что на 13 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 21 апреля установлен на таком уровне: 27,0774 гривен за 1 доллар (-0,1248 грн). При этом курс доллара на 17 апреля составляет 27,2022 гривен за 1 доллар.

Курсы валют на 21 апреля:

USD — 27,0774 грн за 1 доллар;



EUR — 29,4277 грн за 1 евро;



PLN — 6,5134 грн за 1 польский злотый;



RUB — 3,6583 грн за 10 российских рублей;



BYN — 11,0941 грн за 1 белорусский рубль;



TRY — 3,9279 грн за 1 турецкую лиру;



MDL — 1,5231 грн за 1 молдавский лей.



GBP — 33,8359 грн за 1 фунт стерлингов;



CHF — 27,9899 грн 1 швейцарский франк;



CNY — 3,8281 грн за 1 китайский юань.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 17 апреля межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 5 копеек до 27,10 гривен за доллар, курс в покупке - 27,07 гривен за доллар.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 17 апреля справочный курс на уровне 27,07 грн/доллар, снизив его по сравнению с 16 апреля (27,22 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 17 апреля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 9 копеек до 27,38 гривен за доллар, курс евро снизился на 17 копеек до 29,67 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,04 (27,13 - 16 апреля), продажи - 27,38 (27,49 - 16 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,07 (29,24 - 16 апреля), продажи - 29,67 (29,84 - 16 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,21 (3,22 - 16 апреля), продажи 3,71 (3,71 - 16 апреля) грн за 10 рублей.

Напомним: