Свежие курсы валют: сколько стоит доллар и евро

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на четверг, 16 апреля, курс доллара на уровне 27,22 грн.

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,22 гривен за доллар, что на 14 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 16 апреля установлен на таком уровне: 27,2219 гривен за 1 доллар (+0,1320 грн). При этом курс доллара на 15 апреля составляет 27,0899 гривен за 1 доллар.

Курсы валют на 16 апреля:

USD — 27,2219 грн за 1 доллар;



EUR — 29,6351 грн за 1 евро;



PLN — 6,5255 грн за 1 польский злотый;



RUB — 3,6517 грн за 10 российских рублей;



BYN — 11,0798 грн за 1 белорусский рубль;



TRY — 3,947 грн за 1 турецкую лиру;



MDL — 1,5247 грн за 1 молдавский лей.



GBP — 33,9403 грн за 1 фунт стерлингов;



CHF — 28,1247 грн 1 швейцарский франк;



CNY — 3,8532 грн за 1 китайский юань.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 15 апреля межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 27,28 гривен за доллар, курс в покупке - 27,24 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 29,89 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 15 апреля справочный курс на уровне 27,22 грн/доллар, повысив его по сравнению с 14 апреля (27,05 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 15 апреля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 15 копеек до 27,48 гривен за доллар, курс евро вырос на 18 копеек до 29,93 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,12 (26,98 - 14 апреля), продажи - 27,48 (27,33 - 14 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,34 (29,19 - 14 апреля), продажи - 29,93 (29,75 - 14 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,22 (3,22 - 14 апреля), продажи 3,74 (3,72 - 14 апреля) грн за 10 рублей.

Напомним: