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Как будут работать украинские банки на Пасху

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Как будут работать украинские банки на Пасху
12:01 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:В этом году банковская система будет работать согласно общему графику выходных и праздничных дней в Украине.

Банковская система в 2020 году будет работать в соответствии с общим графиком праздничных и выходных дней в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Как отметили в пресс-службе, в связи с празднованием Пасхи, нерабочими будут три дня подряд.

"Банки, как и вся страна, не будут работать 18, 19 и 20 апреля", - добавили в пресс-службе.

Напомним, в 2020 году Пасха выпадает на 19 апреля, поэтому дополнительным выходным будет понедельник, 20 апреля.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", абсолютное большинство украинцев (80%) поддерживают возможное усиление карантинных мероприятий на время Пасхальных праздников. При этом 85% отметили, что не планируют идти на Пасху в церковь (еще в марте этого года в начале карантина таких было только 21%). Намерены пойти на богослужение - 4%, просто посвятить пасхальную корзину - 7% (в марте - 39% и 35% соответственно). Две трети (64%) планируют смотреть онлайн-трансляции богослужений на Пасху, 31% - не планируют.

Напомним, Офис президента Украины опубликовал время трансляций Пасхальных богослужений на центральных украинских телеканалах.

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НБУ, Банки, Карантин, Выходные, Пасха.
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