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Нефть продолжает падение: Brent опустилась ниже $17

Нефть продолжает падение: Brent опустилась ниже $17
10:51 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:Мировые цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться на фоне рекордного падения спроса и дефицита свободных емкостей для хранения сырья

Цены на нефть снижаются в среду на фоне опасений перепроизводства и затягивания процесса восстановления промышленности, а также роста коммерческих запасов в США. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Стоимость барреля июньской нефти Brent составила $16,61 (-14,07%). Баррель июньской нефти WTI торговался по $11,20 (-3,20%). Предыдущие торги завершились на уровне $19,33 и $20,43 соответственно.

Коллапс рынка, начавшийся в понедельник с исторического падения ниже нуля майских фьючерсов на WTI, распространился во вторник на июньские контракты, а также на европейскую Brent и сделки на спот. Это показало, что речь идет не о техническом сбое, а об укрепляющейся рыночной тенденции.

Участники рынка убеждены, что компании-производители слишком медленно реагируют на изменение конъюнктуры. Президент консалтинговой фирмы Rapidan Energy Боб МакНэлли сказал The Wall Street Journal, что спрос на рынке сокращается в 2-3 раза быстрее, чем предложение, и в этой ситуации обвал цен - жесткий, но эффективный способ заставить производителей оставить нефть под землей.

Обвал нефтяного рынка: Brent упала на 30%

Министры ОПЕК+ провели 21 апреля экстренную телефонную конференцию, чтобы обсудить крах рынка. Хотя коалиция не объявляла о новых мерах, выходящих за рамки сокращения производства на 9,7 млн барр./сут. (б/с), некоторые производители во главе с Саудовской Аравией рассматривают возможность сокращения добычи до 1 мая — даты официального начала реализации сделки ОПЕК+.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация работает над планом предоставления финансовой помощи нефтяной отрасли, чтобы предотвратить потерю рабочих мест. Но отрасль продолжает борьбу с избытком предложения, поскольку пандемия COVID-19 и дальше сокращает спрос на топливо.

Американский институт нефти (API) объявил об увеличении коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели на 13,226 млн барр.

По состоянию на 09:15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 16,12 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 19,55 доллара за баррель, что на 18 центов выше уровня закрытия торгов ($19,33).

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Нефть, WTI, ОПЕК, Brent, Цены на нефть.
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