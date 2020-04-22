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Шмыгаль: МВФ готов выделить Украине $8 млрд, но есть условие

Шмыгаль: МВФ готов выделить Украине $8 млрд, но есть условие
12:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Кабмин

Новости Бизнеса:Премьер-министр отметил, что сотрудничество с МВФ является вопросом доверия международных инвесторов.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль назвал возможные последствия отсутствия сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Так, глава правительства отметил, что условием МВФ относительно продолжения сотрудничества с Украиной является принятие так называемого "банковского закона" и, по словам Шмыгаля, непринятие этого закона - в настоящее время "единственный барьер" на пути к кредитной программе МВФ в объеме 8 млрд долларов.

"Надеюсь, что через неделю-полторы этот барьер будет преодолен", - добавил Шмыгаль.

Вместе с тем, он добавил, что сейчас для Украины не стоит вопрос относительно самих денег МВФ, есть вопрос доверия международных инвесторов и отсутствие сотрудничества с МВФ "будет означать плохой сигнал для всех".

"Это, скорее всего, повлечет за собой отток из украинских ценных бумаг, повлечет за собой резкие колебания на курсовом рынке, на рынке капиталов, пошатнет банковскую систему. Пережить то мы переживем, но вопрос как переживем. И самое главное, сколько времени экономика будет восстанавливаться", - добавил он.

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Как сообщалось, Международный валютный фонд поддерживает намерения украинских властей расширить бюджетный дефицит из-за пандемии коронавируса и уверен в скором выполнении Украиной условий для старта новой программы поддержки.

Справка. Украина и МВФ достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования в объеме 5,5 млрд долл. в декабре 2019 года. Решение о новой программе должен утвердить Совет директоров Фонда, но точная дата рассмотрения этого вопроса пока не определена, поскольку наша страна выполнила не все условия для старта новой программы.

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МВФ, Кабмин, Карантин, Денис Шмигаль.
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