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Правительство планирует создать 500 тысяч рабочих мест с зарплатами 6-8 тысяч

Правительство планирует создать 500 тысяч рабочих мест с зарплатами 6-8 тысяч
14:45 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Премьер Шмыгаль говорит, что правительство хочет создать "очень простые" рабочие места, которые дадут возможность людям "месяц-два-три продержаться".

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство планирует создать около 500 тысяч рабочих мест в социальной, коммунальной и бюджетных сферах с зарплатами 6-8 тысяч гривень, которые позволят продержаться на карантине. Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

"Еще раз вернусь к тому большому количеству рабочих мест. Недорогих. Могу сказать условно, пока мы еще считаем, но сумма колеблется 6-8 тысяч гривень.

То есть это простая работа, на которую человек сможет прийти устроиться, и на следующий день уже ее получить.

Ну, например, класть брусчатку или озеленителем, и так далее. Во-первых, мы таким образом приберемся в наших городах, районах и в целом в Украине с помощью такого количества и такого качества рабочих мест.

Во-вторых, как я уже говорил, мы дадим возможность людям уже сейчас зарабатывать минимальные средства.

500 тысяч рабочих мест ... которые мы хотим создать, они очень простые и в то же время они дадут возможность человеку месяц-два-три продержаться в условиях существующих ограничений ", - объясняет премьер.

Премьер отметил, что такие рабочие месяца позволят "зарабатывать, а не ждать, что государство выплатит какие мизерные средства", по его словам речь идет о работе в социальной сфере, коммунальной, бюджетной, или в сферах с небольшой заработной платой.

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Кроме этого Шмыгаль отметил, что около 170 тысяч рабочих мест будут созданы в сфере дорожного строительства в этом году.

"По нашим расчетам, это около 170 тысяч рабочих мест только в сфере дорожного строительства, которое будет уже в этом году.

Конечно, там уже много людей работает, но, по расчетам дорожников, при вложенные 80 миллиардах гривень в эту сферу, это дополнительно 20 тысяч дополнительных основных рабочих мест.

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Это только в этой сфере, а еще около 150 тысяч сопутствующих.

Вот у нас есть шанс создать несколько сотен тысяч рабочих мест, не то что в этом году, а буквально уже в эти месяц-полтора", - резюмирует премьер.

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Кабмин, Работа, Трудоустройство, Экономика Украины, Денис Шмыгаль.
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