Эпидемия коронавируса в Украине: Кабмин продлил карантин

Кабинет министров Украины решил продлить карантин в связи с коронавирусом до 11 мая. Выход из карантина будет происходить в пять этапов, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
"Мы еще не прошли пик заболеваемости, он может настать между 3 и 8 мая. У нас есть очень четкий план выхода. Есть стартовая точка реализации, условно - "День К", то есть день конца карантина. По нашим прогнозам, этот день должен наступить 11 мая", - сообщил он.
За продление карантина проголосовали на заседании Кабмина.
Основными условиями окончания карантина премьер назвал:
отсутствие изменения в проценте заболевших Украины как минимум на протяжении 10 дней
больницы должны быть заполнены пациентами с COVID-19 меньше, чем на 50%
"Если ситуацию будет содействовать, то 11 мая мы сможем говорить об открытии парков и скверов, учреждений торговли непродовольственными товарами, части объектов бытовых услуг и возможно другие смягчительные меры", - сказал Шмыгаль
Напомним, что 12 марта в Украине ввели карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции. Ограничения должны были действовать до 3 апреля, но позже правительство продолжило их до 24 апреля.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что карантинные ограничения для нераспространения коронавируса в Украине могут продлить как минимум до 12 мая. В то же время сообщалось, что ограничения могут быть смягчены.
Шмыгаль сообщал, что во время выхода Украины из карантина из-за коронавируса общественный транспорт будут запускать поэтапно. Вначале планируется облегчить ограничения на городской транспорт.
За минувшие сутки в Украине зарегистрировано 6592 случая заболевания коронавирусом. За сутки COVID-19 диагностировали у 467 человек в том числе 32 детей и 107 медработников.