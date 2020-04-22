Эпидемия коронавируса в Украине: Кабмин продлил карантин

Новости Украины:Кабинет министров Украины продлил введенные в стране карантинные меры до 11 мая.

Кабинет министров Украины решил продлить карантин в связи с коронавирусом до 11 мая. Выход из карантина будет происходить в пять этапов, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Мы еще не прошли пик заболеваемости, он может настать между 3 и 8 мая. У нас есть очень четкий план выхода. Есть стартовая точка реализации, условно - "День К", то есть день конца карантина. По нашим прогнозам, этот день должен наступить 11 мая", - сообщил он.

За продление карантина проголосовали на заседании Кабмина.

Основными условиями окончания карантина премьер назвал:

отсутствие изменения в проценте заболевших Украины как минимум на протяжении 10 дней

больницы должны быть заполнены пациентами с COVID-19 меньше, чем на 50%

"Если ситуацию будет содействовать, то 11 мая мы сможем говорить об открытии парков и скверов, учреждений торговли непродовольственными товарами, части объектов бытовых услуг и возможно другие смягчительные меры", - сказал Шмыгаль

Напомним, что 12 марта в Украине ввели карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции. Ограничения должны были действовать до 3 апреля, но позже правительство продолжило их до 24 апреля.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что карантинные ограничения для нераспространения коронавируса в Украине могут продлить как минимум до 12 мая. В то же время сообщалось, что ограничения могут быть смягчены.

Шмыгаль сообщал, что во время выхода Украины из карантина из-за коронавируса общественный транспорт будут запускать поэтапно. Вначале планируется облегчить ограничения на городской транспорт.

За минувшие сутки в Украине зарегистрировано 6592 случая заболевания коронавирусом. За сутки COVID-19 диагностировали у 467 человек в том числе 32 детей и 107 медработников.