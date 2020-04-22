Энергетический коллапс: Экс-министр Плачков представил антикризисный план

Новости Бизнеса:В Украине экс-министр энергетики представил антикризисный план для энергетики страны.

Для преодоления коллапса в энергетике правительство должно реализовать антикризисный план.

Об этом написал экс-министр энергетики, председатель Всеукраинской Энергетической Ассамблеи Иван Плачков в своем блоге для LB.

Эксперт отметил, что сейчас энергетика находится в состоянии коллапса, для выхода из которого необходимо в сжатые сроки реализовать антикризисные меры. Среди первоочередных он назвал создание антикризисного штаба во главе с премьером, решения кадровых проблем в отрасли, ведь 90% компаний возглавляют исполняющие обязанности, и введение должности первого вице-премьер-министра по топливно-энергетическому комплексу и вопросам ЖКХ и назначения министра энергетики.

По его мнению, после решения кадровых вопросов нужно принять решение для обеспечения стабильности работы энергосистемы и реструктуризации задолженности, которая образовалась на оптовом рынке электроэнергии.

"Необходимо будет пересмотреть энергобаланс с целью обеспечения стабильной работы энергосистемы страны и сбыта угля; пересмотреть, а в перспективе - отменить административные ограничения в энергетике, исключающих действие полноценных рыночных механизмов. Кроме этого, необходимо обеспечить экономически сбалансированную модель работы отрасли и решить проблему долгов путем принятия законопроекта №2386 "О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии", который должен реструктурировать задолженность энергопредприятий", - написал Плачков.

По его прогнозам, принятие этих решений позволит уже через месяц-полтора преодолеть кризисные явления в энергетике.

Как сообщалось, ранее гендиректор ДТЭК Максим Тимченко сообщил, что из-за кризиса в энергетике с 20 апреля ДТЭК приостанавливает работу 10 шахт и вспомогательных предприятий объединения "ДТЭК Павлоградуголь", обогатительных фабрик Павлоградская, Добропольская, Кураховская, а также Первомайского ремонтно-механический завода и Научно производственного центра ДТЭК. На этих предприятиях работает около 22 800 человек.