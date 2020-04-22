Кабмин направил фермерам почти 400 млн

Новости Бизнеса:Правительство направит фермерам 380 млн грн в рамках 4 млрд грн, заложенных в бюджете на поддержку АПК в 2020г

Кабинет министров в нынешнем году планирует направить 379,8 млн грн на развитие фермерских хозяйств в рамках выделенных из бюджета 4 млрд грн для поддержки АПК на 2020 год.

Соответствующее постановление приняло правительство на заседании в среду c доработкой в однодневный срок.

Как свидетельствует проект постановления в повестке заседания Кабмина в среду, по специальной дотации на содержание коров молочного направления фермерским хозяйствам, в собственности которых от пяти коров, планируется выделить 100 млн грн (5 тыс. грн на голову, но не больше 250 тыс. грн на хозяйство).

Документом предусмотрено также 95 млн грн на бюджетную субсидию на единицу обрабатываемых угодий (1 га) для новых фермерских хозяйств - будет предоставляться в размере не более 60 тыс. грн на одно хозяйство.

По направлению частичной компенсации затрат на сертификацию органического производства планируется направить 30 млн грн. Максимальный размер компенсации установлен на уровне 100 тыс. грн. Еще 30 млн правительство направит сельхозкооперативам на возмещение 70% стоимости техники и оборудования отечественного производства, но не более 3 млн грн на один кооператив.

На частичную компенсацию стоимости консультационных услуг в размере 90% правительство направит 10 млн грн.

Кроме того, Кабмин планирует для выполнения обязательств правительства в 2019 году в нынешнем году осуществить доплату разницы частичного возмещения стоимости и частичной компенсации в сумме 114,78 млн грн, которые не были выплачены получателям по программам: возмещения стоимости семян, компенсации приобретенной техники и оборудования, удешевления кредитов, субсидии на единицу обрабатываемых угодий.