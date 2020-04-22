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"На всех хватит": Украина нарастила импорт гречки почти в 7 раз

"На всех хватит": Украина нарастила импорт гречки почти в 7 раз
17:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Украина повысила импорт гречки в январе-марте 2020 года, что в 6,5 раз больше, чем за первый квартал прошлого года.

Украина в январе-марте текущего года увеличила импорт гречки до 115 миллионов гривень, что в 6,5 раз больше, чем за первый квартал 2019 года. 

Об этом говорится в сообщении на странице Государственной таможенной службы в Facebook.

"Гречки в первом квартале 2020 года Украина импортировала на 115 миллионов гривень (4,6 миллиона долларов), а это в 6,5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом экспорт гречки существенно уменьшился, из чего можно сделать вывод, что ее хватит на всех", - отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, 3 апреля Кабинет министров запретил экспорт гречки на внешние рынки до 1 июля 2020 года.

В конце марта Антимонопольный комитет Украины зафиксировал рост цен на гречневую крупу более чем на 50%, что было вызвано ажиотажем на фоне распространения коронавируса и введенного правительством карантина.

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Украина, Импорт, Гречка, Карантин.
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