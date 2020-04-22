Президент поручил Кабмину перевести все госуслуги в онлайн

Президент Владимир Зеленский дал задание Кабинету министров обеспечить возможность предоставления гражданам Украины возможности получать все государственные услуги онлайн.
Об этом он заявил во время презентации цифрового ID-паспорта и биометрического загранпаспорта гражданина в мобильном приложении "Дія".
"Я убежден и ставлю такую задачу нашему правительству, чтобы все услуги от государства украинцы имели возможность получать полностью онлайн без необходимости обивать пороги каких-либо кабинетов чиновников", - сказал Зеленский.
Президент выразил убеждение, что автоматизация взаимодействия граждан с государством, является, прежде всего, прозрачностью, возможностью проследить каждый шаг чиновников и каждое решение конкретного должностного лица.
По его словам, такие нововведения являются практической борьбой с коррупцией на всех уровнях.
В то же время глава государства рассказал, что в начале апреля начал работу Единый государственный web-портал электронных услуг, а сейчас украинцы онлайн могут получить уже 27 услуг.
Зеленский отметил, что с начала этого месяца порталом уже успешно воспользовались более 100 тысяч украинцев.
"Мы были десятые, кто ввел в мире цифровые водительские удостоверения и свидетельства о регистрации, теперь стали одними из первых, кто реализовал цифровые паспорта", - подчеркнул Зеленский.
Как сообщалось, в среду состоялась презентация внедрения цифрового ID-паспорта и биометрического загранпаспорта гражданина Украины в мобильном приложении "Дія".