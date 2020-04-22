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Президент поручил Кабмину перевести все госуслуги в онлайн

Президент поручил Кабмину перевести все госуслуги в онлайн
16:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Украины:В ОП дали задание Кабмину обеспечить предоставление госуслуг украинцам онлайн.

Президент Владимир Зеленский дал задание Кабинету министров обеспечить возможность предоставления гражданам Украины возможности получать все государственные услуги онлайн.

Об этом он заявил во время презентации цифрового ID-паспорта и биометрического загранпаспорта гражданина в мобильном приложении "Дія".

"Я убежден и ставлю такую задачу нашему правительству, чтобы все услуги от государства украинцы имели возможность получать полностью онлайн без необходимости обивать пороги каких-либо кабинетов чиновников", - сказал Зеленский. 

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Президент выразил убеждение, что автоматизация взаимодействия граждан с государством, является, прежде всего, прозрачностью, возможностью проследить каждый шаг чиновников и каждое решение конкретного должностного лица. 

По его словам, такие нововведения являются практической борьбой с коррупцией на всех уровнях.

В то же время глава государства рассказал, что в начале апреля начал работу Единый государственный web-портал электронных услуг, а сейчас украинцы онлайн могут получить уже 27 услуг. 

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Зеленский отметил, что с начала этого месяца порталом уже успешно воспользовались более 100 тысяч украинцев.

"Мы были десятые, кто ввел в мире цифровые водительские удостоверения и свидетельства о регистрации, теперь стали одними из первых, кто реализовал цифровые паспорта", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось, в среду состоялась презентация внедрения цифрового ID-паспорта и биометрического загранпаспорта гражданина Украины в мобильном приложении "Дія".

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Украина, Кабмин, ОП, Госуслуги, ОПУ.
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