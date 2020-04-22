Кабмин смягчил карантин для некоторых категорий граждан

Новости Украины:В Украине по решению Кабмина позволили перевозки в городском транспорте лиц, ставших донорами крови.

Кабинет министров Украины сегодня позволил перевозки в городском транспорте лиц, изъявивших желание быть донорами крови.

Об этом сообщил на брифинге по итогам заседания правительства министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Сегодня правительство продолжило карантин на территории Украины до 11 мая. Были внесены определенные изменения в постановление правительства, регламентирующее карантинные мероприятия, а именно в отношении перевозки в городском транспорте лиц, изъявивших желание быть донорами крови. Это продиктовано в том числе тем, что у нас резко упали запасы крови и нам это очень необходимо, потому что жизнь не останавливается и дальше нуждается в том числе при хирургических вмешательствах. Также мы позволили привлекать к работе отдельные категории работников без прохождения обязательного профилактического осмотра, срок которого пришелся на период карантина", - сказал министр.

Также с его слов были внесены изменения относительно самоизоляции.

"С одной стороны были смягчены условия по обсервации. Отдельно об обязательности прохождения обсервации людей, которые приезжают из-за рубежа, было изменено на возможную самоизоляцию при установке у себя соответствующего приложения "Дия", - добавил Степанов.

Как сообщалось, правительство установило порядок использования средств Фонда борьбы с коронавирусом. Следовательно, окончательное решение о выделении средств будет принимать Кабмин по согласованию комитета ВР по вопросам бюджета.