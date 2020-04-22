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ОП: В Украине стартуют клинические исследования лекарства от COVID-19

ОП: В Украине стартуют клинические исследования лекарства от COVID-19
14:49 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Nexu Science Communication

Новости Украины:В ОПУ заявили, что в Украине уже стартовали клинические исследования препарата от коронавируса.

В Украине стартуют клинические исследования отечественного лекарственного средства, которое может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"В Украине стартуют клинические исследования отечественного лекарственного средства, которое, по предварительным выводам украинских ученых и производителей, может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, которые вызывает для организма человека коронавирусная инфекция", - говорится в сообщении.

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Кроме того, изучается возможность комплексного использования этого средства как для лечения коронавирусной болезни, так и для профилактики заболевания.

Президент Владимир Зеленский выразил надежду на то, что клинические испытания официально подтвердят эффективность препарата, и в дальнейшем он поможет уберечь жизни тысяч украинских граждан.

"Я верю в украинских ученых, и сегодня по всей стране мы держим за них кулаки", - заявил он.

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В Офисе президента отметили, что более подробная информация будет предоставлена позже.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 9:00 22 апреля зафиксировано 6 тыс. 592 случая коронавирусной болезни COVID-19.

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Украина, Вакцина, Коронавирус, Covid-19.
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