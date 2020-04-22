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Карантин в Украине: Правительство утвердило три программы помощи для семей с детьми

Карантин в Украине: Правительство утвердило три программы помощи для семей с детьми
14:38 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости Украины:Власти Украины поддержали проект по вопросу соцподдержки для семей с детьми на период карантина.

Правительство поддержало проект постановления по вопросу социальной поддержки семей с детьми, по которому предусматриваются три программы поддержки. Соответствующее решение было поддержано на заседании правительства.

"Минсоцполитики предлагает дополнительные программы поддержки для семей с детьми", - отметила министр социальной политики Марина Лазебная. 

Поэтому, предлагались три программы поддержки:

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1. Предоставлять финансовую помощь на каждого ребенка физическим лицам-предпринимателям, которые относятся к 1 и 2 группам плательщиков единого налога, которые не используют наемный труд и являются плательщиками ЕСВ. Предлагается на каждого ребенка до достижения им 10-летнего возраста оказывать помощь в размере прожиточного минимума;

2. Для граждан, потерявших работу или которые не имеют возможности трудоустроиться во время карантина, упростить для них доступ и предоставить возможность получить государственную социальную помощь малообеспеченным семьям, которая предусматривает доплату на каждого ребенка. Размер такой помощи может составлять в среднем 3000 грн; 

3. Усилить программу субсидий на оплату ЖКУ в части переназначения субсидий. Предлагается увеличить с 2 до 3 месяцев срок для возможной просрочки оплаты.

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Следовательно, чиновники поддержали проект постановления с доработкой в трехдневный срок.

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Украина, Дети, Помощь, Власти.
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