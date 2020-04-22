Зеленский: Следующим вызовом станут майские праздники

Новости Украины:Следующим вызовом относительно развития ситуации с эпидемией COVID-19 после Пасхи будут майские праздники, во время которых надо избегать больших скоплений людей.

Майские праздники станут следующим вызовом, который может сказаться на распространении коронавируса в Украине

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в ежедневном совещании с представителями правительства и правоохранительных органов относительно преодоления эпидемии COVID, сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечалось на совещании, сравнительно большое количество заболевших за последние сутки - 467 человек - может быть отголоском Пасхальных праздников. По динамике распространения заболеваемости в лидеры выходит Николаевщина, где за сутки зафиксировали 41 новый случай.

«Система отслеживания распространения эпидемии у нас налажена хорошо. Систему помощи мы постоянно улучшаем. Следующим нашим вызовом будут майские праздники. Надеюсь, мы пройдем их спокойно, без больших скоплений людей», - сказал Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Организация Объединенных Наций выделяет странам, которые в этом нуждаются, средства для борьбы с коронавирусом. Украина должна получить 140 миллионов долларов.

"Мы сейчас рассматриваем варианты, куда должны пойти эти деньги. Думаем, что их следует направить на области, которые расположены у линии разграничения", - отметил Премьер-министр.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании в среду, 22 апреля, одобрил проект постановления о продлении действия карантина до 11 мая 2020 года.

В Украине с 12 марта 2020 года введен карантин в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

По состоянию на утро 22 апреля в Украине подтверждено 6592 случая COVID-19, 424 пациента выздоровели, а 174 умерли.