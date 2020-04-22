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Цена газа для населения в апреле снизилась на 15%

Цена газа для населения в апреле снизилась на 15%
19:36 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости Бизнеса:В Украине в апреле, оптовые цены на газ для населения снизились почти на 15%.

В апреле 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), снизилась до 2,9 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).

Об этом сообщили в пресс-службе Нафтогаза.

"Это на 15% меньше, чем в марте 2020 года. В общем, цена газа для населения упала на 38%, начиная с января 2020 года", - говорится в сообщении.

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По словам председателя правления Нафтогаза Андрея Коболева, снижение цен на газ третий месяц подряд - позитивный сигнал для людей. 

"Счета за газ в апреле должны снизиться и из-за окончания отопительного сезона, и из-за уменьшения отпускной цены Нафтогаза. В итоге, я надеюсь, уменьшится нагрузка на бюджеты украинских домохозяйств, которые испытывают негативные последствия карантинных мероприятий", - отметил Коболев.

Напомним:

На 22 апреля в Украине зафиксировали 467 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 6 592.

Количество диагностированных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,56 миллиона. Зарегистрировано 177,4 тысячи летальных случаев, из них в США - более 45 000.

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Украина, Нафтогаз, Население, Потребление.
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