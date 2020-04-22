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Всемирный банк прогнозирует сокращение денежных переводов из-за коронакризиса

Всемирный банк прогнозирует сокращение денежных переводов из-за коронакризиса
18:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Бизнеса:Всемирный банк дал неутешительные прогнозы, касательно ситуации с экономическим кризисом вследствие пандемии в мире.

Объемы международных денежных переводов в 2020 году могут резко сократиться, примерно на 20%, вследствие экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Всемирного банка.

"В 2020 году объемы международных денежных переводов могут резко сократиться, примерно на 20 процентов. Причина - экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19", - говорится в сообщении. 

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Такое сокращение станет самым стремительным в новейшей истории и в значительной мере вызвано снижением уровня заработной платы и занятости трудовых мигрантов. В стране пребывания именно трудовые мигранты являются наиболее уязвимыми к потере работы и заработной платы во время экономического кризиса.

По прогнозам, объемы денежных переводов в страны с низким и средним уровнем дохода сократятся на 19,6 процента до 445 миллиардов долларов США. Для многих уязвимых домохозяйств это станет потерей главного источника получения денежных средств.

Ожидается, что поток денежных переводов снизится во всех регионах, но самое существенное сокращение произойдет в Европе и Центральной Азии (27,5%), за которыми следуют Африка южнее Сахары (23,1%), Южная Азия (22,1%), Ближний Восток и Северная Африка (19,6%), Латинская Америка и страны Карибского бассейна (19,2%). Восточная Азия и страны Тихоокеанского региона (13%).

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Объемы денежных переводов значительно сократятся в 2020 году, после рекордного прошлогоднего роста денежных переводов объемом в 554 миллиарда долларов США в страны с низким и средним доходом. Даже в условиях сокращения, денежные переводы, как ожидается, будут играть еще более важную роль как источник внешнего финансирования для таких государств, поскольку ожидается более значительное падение уровня прямых иностранных инвестиций (37%).

По оценкам Всемирного банка, в 2021 году денежные переводы в страны с низким и средним доходом возобновятся и их уровень возрастет на 5,6% - до 470 миллиардов долларов США. Но прогнозы денежных переводов так же неопределенны, как и прогнозы влияния COVID-19 на рост мировой экономики и прогнозы по мерам сдерживания распространения этой болезни. В прошлом, денежные переводы имели антициклический характер, когда мигранты, наоборот, присылали больше денег домой именно во время кризиса и именно в сложные времена на родине. В этот раз пандемия повлияла на все страны и повлекла дополнительные факторы неопределенности.

Напомним:

На 22 апреля в Украине зафиксировали 467 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 6 592.

Количество диагностированных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,56 миллиона. Зарегистрировано 177,4 тысячи летальных случаев, из них в США - более 45 000.

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Банк, Карантин, Коронавирус, Коронакризис.
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