ЕС планирует выделить соседним странам 3 млрд финпомощи: Украина получит больше всех

Новости Бизнеса:ЕС направит Украине 1,2 млрд евро для борьбы с коронавирусом.

Еврокомиссия приняла решение о предоставлении финансовой помощи в размере 3 млрд евро десяти соседним государствам, что позволит им ограничить экономический ущерб от пандемии коронавируса.

Украина на основе предварительной оценки финансовых нужд должна получить 1,2 млрд евро, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Так, из десяти стран Еврокомиссия предполагает распределить средства следующим образом:

Украина — 1,2 млрд евро,

Тунис — 600 млн евро,

Босния и Герцеговина — 250 млн евро,

Иордания — 200 млн евро,

Албания — 180 млн евро,

Северная Македония — 160 млн евро,

Грузия — 150 млн евро,

Косово — 100 млн евро,

Молдова — 100 млн евро,

Черногория — 60 млн евро.

Сообщается, что помощь будет предоставлена в виде кредитов "на очень выгодных условиях для удовлетворения самых насущных финансовых потребностей".

Добавим, что решение о предоставлении помощи принято Еврокомиссией в рамках общей стратегии Team Europe о помощи странам-партнерам в борьбе с коронавирусом, утвержденной в начале апреля. Пакет помощи должен быть одобрен Европейским парламентом и Европейским советом.