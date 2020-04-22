Митрополита УПЦ МП госпитализировали с Covid-19

Новости Украины:У митрополита Тернопольского и Кременецкого УПЦ МП подтвердили Covid-19.

У митрополита Тернопольского и Кременецкого Украинской православной церкви Московского патриархата Сергия подтвердили коронавирус. Он госпитализирован в Александровскую больницу в Киеве, сообщает издание "Эспрессо".

"Киевские коллеги сообщили нам, что в Александровской больнице лечат митрополита Сергия. Кроме того, болезнь уже подтвердили у 4-х священников и диакона, которые имеют отношение к Почаеву. Также коронавирус обнаружен у священника, который имеет отношение к Почаеву, и его жены", - сообщил замглавы Тернопольского областного лабораторного центра Владимир Паничев на заседании Тернопольского городского оперативного штаба по преодолению чрезвычайной ситуации.

Он также отметил, что на территории области наблюдается вспышка инфекции, среди заболевших - 132 медицинских работника.

Как сообщалось, по состоянию на утро среды, 22 апреля, в Тернопольской области подтвержден 471 случай Covid-19 (34 выздоровели), из них 36 новых. Всего в Украине зафиксированы 6592 случая, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 424, а скончавшихся – 174.