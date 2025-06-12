Думала о разводе с Кошевым и хочет сделать "пластику": как сейчас выглядит жена звезды "Квартала 95"

Пара воспитывает двоих дочек: Варвару и Серафиму

Главный юморист студии "Квартал 95" Евгений Кошевой, который обматерил Арестовича, более 20 лет состоит в браке с Екатериной. Избранница юмориста долгое время находилась в его тени, а сейчас занимается развитие собственного бизнеса.

"Телеграф" решил выяснить, как сейчас выглядит жена Евгения Кошевого и что о ней известно. Мы узнали некоторые детали их семейной жизни.

Как выглядит жена звезда "Квартала" Евгения Кошевого

Украинский комик и актер Студии "Квартала 96" Евгений Кошевой покинул ряды холостяков еще в 2007 году. Его избранницей стала Ксения Стрельцова (девичья фамилия), с которой он познакомился в ночном клубе.

Жена Евгения Кошевого

Жена юмориста тогда была танцовщицей балета "Freedom" Елены Коляденко и пришла отдохнуть в клуб вместе с коллективом, а Евгений заглянул с другом в казино. Одна из подруг Ксении была знакома с другом Кошевого, поэтому вечер они провели в общей компании.

Евгений Кошевой встретил будущую жену в клубе

Как призналась жена комика в интервью Славе Демину, во время знакомства она знала, кто такой Евгений Кошевой, но особого впечатления он на нее в первый день знакомства непроизвел. А вот юморист, наоборот, сразу "запал" на эффектную блондинку.

Как выглядит жена Евгения Кошевого

Однако осмелился написать Ксении только через три месяца, поздравив ее с Новым годом, и пригласил отметить его вместе в компании, но девушка отказалась.

Через какое-то время Евгений снова связался с Ксенией, они встретились в кафе, много переписывались, но без личных встреч. Ксении это не нравилось и она поставила ему ультиматум: либо он приходит на ее концерт, либо они прекращают общение.

Ксения и Евгений вместе более 20 лет

На мероприятие Кошевой пришел, хоть и с опозданием, а затем до утра общался с возлюбленной в рестране. Тогда между ними завязались романтические чувства, через полтора месяца они начали вместе жить, а затем поженились. Деньги на свадьбу одолжили у друзей, в частности у семьи Зеленских, но долг со временем вернули.

Евгений и Ксения воспитывают двоих дочерей

Пара воспитывеат двоих дочерей: Варвару и Серафиму. На публике Ксения появляется не часто, но из медийного пространства не пропадает.

Семья Евгения Кошевого

Что сейчас известно о жене Евгения Кошевого

В интервью жена главного комика "Квартала" призналась, что в их семье были сложные периоды, она даже думала о разводе. Такие мысли появились в напряженныей момент, когда их семья стала жертвой мошенников.

Как сейчас выглядит Ксения Кошевая

"У нас было строительство дома для мамы. Мы строили и там был прораб, который нас кинул на деньги и я еще была беременной Симой (младшая дочь Кошевых Серафима — ред.). И все — меня понесло. Там еще гормоны были", — призналась Ксения.

Ксения вместе с мужеи и младшей дочерью, фото Антон Кулаковский

Впрочем Кошевая понимала, что все это было вызвано ее гормональным состоянием. Как и в любой паре, между ними с Евгением случаются ссоры из-за бытовых моментов, но в скандалы это не перерастает.

Семья Кошевого на вечеринке Монатика, фото Антон Кулаковский

Помимо этого, Ксения рассказала, что во время войны основала собственный бренд одежды Pico, но пока он не приносит ей большого финансового дохода, поэтому ей иногда приходится просить деньги у мужа.

Ксения Кошевая создала собственный бренд

Также эффектная блондинка шокировала признанием о своей внешности. Ксения заявила, что не считает себя красивой, потому что хочет сделать блефаропластику (операцию по устранению излишков кожи и жировой ткани верхнего и нижнего век), но боится наркоза. Из процедур по "омоложению" Ксения периодически лишь колет ботокс.

Ксения Кошевая хочет сделать блефаропластику

"Телеграф" писал ранее, что жена Юрия Ткача из "Квартала 95" поразила новой внешностью. Виктория заметно похудела.