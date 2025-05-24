Вместе почти 30 лет и ругаются из-за Трампа: как выглядит жена Олега Скрипки и что о ней известно

В браке с Натальей у музыканта родилось два сына и две дочери

Солист группы "Вопли Видоплясова", основатель фестиваля "Країна мрій" Олег Скрипка, который рассказал, как можно побыстрее выиграть войну, со своей женой Натальей вместе почти 30 лет. Возлюбленная подарила музыканту четверых детей и помогает ему в развитии творчества.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит жена Олега Скрипки и чем занимается. Мы узнали некоторые подробности их личной жизни.

Олег Скрипка — что известно о его личной жизни

Популярный украинский артист Олег Скрипка был женат дважды. Первой его супругой стала французская актриса Мари Рибо. Музыкант познакомился с ней, когда с 1991 по 1996 год жил и гастролировал по Франции. Их брак продлился несколько лет, а когда Олег Скрипка захотел вернуться в Украину, Мари отказалась переезжать с ним.

Олег Скрипка был женат на французской актрисе

В программе "Звездный путь" Олег Скрипка рассказал, что познакомился с Мари в самом сердце Парижа и она была единственной, кто говорил на английском. Со временем их общение переросло в любовь. Ради Мари музыкант выучил французский и это помогло ему в развитии карьеры, а жена стала его концертным директором.

"Мы были в браке четыре или пять лет, – отметил музыкант. — А потом расстались, потому что прошла любовь".

Как выглядит жена Олега Скрипки и что о ней известно

После возвращения в Украину Олег Скрипка встретил новую любовь и ею стала Наталья Сидь. В интервью программе "Перші Другі" солист группы "ВВ" признался, что познакомился с женой в театре "Дах" в Киеве в 1997 году. Наталья сразу его впечатлила, потому что была красивая и вежливая.

Олег Скрипка со своей женой Натальей

С тех пор пара вместе, хотя официально свой брак они зарегистрировали примерно в 2005 году. Наталья подарила артисту четверых детей: Романа, Устима, Олесю и Зоряну.

Дети Олега Скрипки

Жена Олега Скрипки предпочитает вести закрытый образ жизни, поэтому не часто появляется с ним на публике. По профессии Наталья актриса, но с рождением детей стала посвящать себя семье. Однако она активно участвует в проекте своего супруга под названием "Країна мрій".

Наталья Сидь

"На нашем фестивале много площадок, в том числе две большие сцены — этно и рок. Наталья занимается этносценой, а я роком", — отмечал Олег Скрипка.

О личной жизни музыкант говорит не часто, но в апреле 2025 года он снялся в программе "33 вопроса", в которой поделился некоторыми секретами. Олег Скрипка рассказал, что благодарен Наталье за то, что в начале войны она приняла решение остаться с ним в Киеве.

Как выглядит жена Олега Скрипки

"Я настаивал, чтобы моя семья уехала из Киева, они сказали, что никуда не поедут. Этот факт повлиял, что наша семья была вместе. Не знаю, как бы это было, если бы они там, а я здесь. Я так понимаю, именно по этой причине многие браки разваливаются", – поделился артист.

Также солист "ВВ" рассказал, что чаще всего ссоры с женой у них происходят из-за президента США Дональда Трампа. Они с Натальей не сходятся во мнениях на счет его политики.

Скрипка вместе с Натальей почти 30 лет

"Я говорю, что Трамп – неуправляемый человек, непонятно, куда он выведет свою страну и весь мир. А жена говорит, что все будет классно, он нормальный чувак", — признался музыкант.

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