Разом майже 30 років і сваряться через Трампа: як виглядає дружина Олега Скрипки і що про неї відомо

У шлюбі з Наталією у музиканта народилося двоє синів і дві дочки

Соліст гурту "Воплі Відоплясова", засновник фестивалю "Країна мрій" Олег Скрипка, який розповів, як швидше виграти війну, зі своєю дружиною Наталією разом майже 30 років. Кохана подарувала музикантові чотирьох дітей та допомагає йому у розвитку творчості.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає дружина Олега Скрипки та чим займається. Ми дізналися деякі подробиці їхнього особистого життя.

Олег Скрипка — що відомо про його особисте життя

Популярний український артист Олег Скрипка був одружений двічі. Першою його дружиною стала французька актриса Марі Рібо. Музикант познайомився з нею, коли з 1991 по 1996 рік жив і гастролював Францією. Їхній шлюб тривав кілька років, а коли Олег Скрипка захотів повернутися до України, Марі відмовилася переїжджати з ним.

Олег Скрипка був одружений із французькою актрисою

У програмі "Зірковий шлях" Олег Скрипка розповів, що познайомився з Марі у самому серці Парижа і вона була єдиною, хто говорив англійською. Згодом їхнє спілкування переросло в кохання. Заради Марі музикант вивчив французьку і це допомогло йому у розвитку кар’єри, а дружина стала його концертним директором.

"Ми були у шлюбі чотири або п’ять років, – зазначив музикант. — А потім розлучилися, бо пройшло кохання".

Який виглядає дружина Олега Скрипки і що про неї відомо

Після повернення в Україну Олег Скрипка зустрів нове кохання і нею стала Наталя Сидь. В інтерв’ю програмі "Перші Другі" соліст гурту "ВВ" зізнався, що познайомився з дружиною в театрі "Дах" у Києві 1997 року. Наталя одразу його вразила, бо була гарна та ввічлива.

Олег Скрипка зі своєю дружиною Наталією

З того часу пара разом, хоча офіційно свій шлюб вони зареєстрували приблизно 2005 року. Наталя подарувала артисту чотирьох дітей: Романа, Устима, Олесю та Зоряну.

Діти Олега Скрипки

Дружина Олега Скрипки вважає за краще вести закритий спосіб життя, тому не часто з’являється з ним на публіці. За професією Наталя актриса, але з народженням дітей почала присвячувати себе сім'ї. Проте вона бере активну участь у проєкті свого чоловіка під назвою "Країна мрій".

Наталя Сидь

"На нашому фестивалі багато майданчиків, у тому числі дві великі сцени — етно та рок. Наталя займається етносценою, а я роком", — зазначав Олег Скрипка.

Про особисте життя музикант говорить не часто, але у квітні 2025 року він знявся у програмі "33 питання", в якій поділився деякими секретами. Олег Скрипка розповів, що вдячний Наталі за те, що на початку війни вона вирішила залишитися з ним у Києві.

Як виглядає дружина Олега Скрипки

"Я наполягав, щоб моя сім’я поїхала з Києва, вони сказали, що нікуди не поїдуть. Цей факт вплинув, що наша сім’я була разом. Не знаю, як би це було, якби вони там, а я тут. Я так розумію, саме через це багато шлюбів розвалюються", — поділився артист.

Також соліст "ВВ" розповів, що найчастіше сварки з дружиною у них відбуваються через президента США Дональда Трампа. Вони з Наталією не сходяться у думках щодо його політики.

Скрипка разом із Наталею майже 30 років

"Я кажу, що Трамп — некерована людина, незрозуміло, куди вона виведе свою країну і весь світ. А дружина каже, що все буде класно, він нормальний чувак", — зізнався музикант.

"Телеграф" писав раніше, як виглядає дружина українського актора Юрія Ткача та скільки вони у шлюбі. З Вікторією комік познайомився, коли їй було 14 років.