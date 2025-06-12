Думала про розлучення з Кошовим і хоче зробити "пластику": як зараз виглядає дружина зірки "Кварталу 95"

Пара виховує двох доньок: Варвару та Серафиму

Головний гуморист студії "Квартал 95" Євген Кошовий, який облаяв Арестовича, понад 20 років одружений з Катериною. Обраниця гумориста тривалий час перебувала в тіні, а зараз займається розвиток власного бізнесу.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає дружина Євгена Кошового та що про неї відомо. Ми дізналися деякі деталі їхнього сімейного життя.

Як виглядає дружина зірка "Кварталу" Євгена Кошового

Український комік та актор Студії "Кварталу 96" Євген Кошовий покинув ряди холостяків ще у 2007 році. Його обраницею стала Ксенія Стрєльцова (дівоче прізвище), з якою він познайомився у нічному клубі.

Дружина Євгена Кошового

Дружина гумориста тоді була танцівницею балету "Freedom" Олени Коляденко і прийшла відпочити до клубу разом із колективом, а Євген заглянув із другом у казино. Одна із подруг Ксенії була знайома з другом Кошового, тому вечір вони провели у спільній компанії.

Євген Кошовий зустрів майбутню дружину у клубі

Як зізналася дружина коміка в інтерв’ю Славі Дьоміну, під час знайомства вона знала, хто такий Євген Кошовий, але особливого враження він на неї в перший день знайомства не справив. А ось гуморист, навпаки, одразу "запав" на ефектну білявку.

Як виглядає дружина Євгена Кошового

Однак наважився написати Ксенії лише через три місяці, привітавши її з Новим роком, та запросив відзначити його разом у компанії, але дівчина відмовилася.

Через якийсь час Євген знову зв’язався з Ксенією, вони зустрілися в кафе, багато переписувалися, але без особистих зустрічей. Ксенії це не подобалося, і вона поставила йому ультиматум: або він приходить на концерт, або вони припиняють спілкування.

Ксенія та Євген разом понад 20 років

На захід Кошовий прийшов, хоч і із запізненням, а потім до ранку спілкувався із коханою у рестранні. Тоді між ними почалися романтичні почуття, через півтора місяці вони почали разом жити, а потім одружилися. Гроші на весілля позичили у друзів, зокрема у сім’ї Зеленських, але борг згодом повернули.

Євген та Ксенія виховують двох дочок

Пара виховує двох дочок: Варвару і Серафиму. На публіці Ксенія з’являється не часто, але з медійного простору не пропадає.

Родина Євгена Кошового

Що зараз відомо про дружину Євгена Кошового

В інтерв’ю дружина головного коміка "Кварталу" зізналася, що в їхній родині були складні періоди, вона навіть думала про розлучення. Такі думки з’явилися в напружений момент, коли їхня родина стала жертвою шахраїв.

Як зараз виглядає Ксенія Кошова

"У нас було будівництво будинку для мами. Ми будували і там був виконроб, який нас кинув на гроші і я ще була вагітною Сімою (молодша дочка Кошових Серафима — ред.). І все — мене понесло. Там ще гормони були", — зізналася Ксенія.

Ксенія разом із чоловіками та молодшою дочкою, фото Антон Кулаковський

Втім, Кошова розуміла, що все це було викликано її гормональним станом. Як і в будь-якій парі, між ними з Євгеном трапляються сварки через побутові моменти, але у скандали це не переростає.

Сім’я Кошового на вечірці Монатіка, фото Антон Кулаковський

Крім цього, Ксенія розповіла, що під час війни заснувала власний бренд одягу Pico, але поки що він не приносить їй великого фінансового прибутку, тому їй іноді доводиться просити гроші у чоловіка.

Ксенія Кошова створила власний бренд

Також ефектна білявка шокувала зізнанням про свою зовнішність. Ксенія заявила, що не вважає себе гарною, тому що хоче зробити блефаропластику (операцію з усунення надлишків шкіри та жирової тканини верхнього та нижнього віків), але боїться наркозу. Зі списку процедур "омолодження" Ксенія періодично коле лише ботокс.

Ксенія Кошова хоче зробити блефаропластику

"Телеграф" писав раніше, що дружина Юрія Ткача з "Кварталу 95" вразила новою зовнішністю. Вікторія помітно схудла.