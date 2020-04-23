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Fitch подтвердил рейтинг Украины "B" и ухудшил его прогноз

Fitch подтвердил рейтинг Украины "B" и ухудшил его прогноз
12:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings Fitch подтвердил рейтинг Украины "B" и ухудшил его прогноз с позитивного на стабильный.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины на уровне "B" и ухудшило прогноз по нему с "позитивного" до "стабильного", говорится в сообщении агентства.

"Пересмотр прогноза отражает значительное влияние пандемии COVID-19… Повышенные макроэкономические и фискальные риски, связанные с этим беспрецедентным глобальным шоком, частично обратят вспять улучшения в Украине в последние годы в плане снижения долгового бремени, нормализации перспектив роста после геополитических и экономических кризисов 2014-2015 годов и снизившуюся волатильность такого роста", – отмечает Fitch.

Агентство прогнозирует, что экономика Украины упадет в 2020 году на 6,5% после роста на 3,2% в 2019 году, отражая пандемический шок COVID-19 для мировой экономики, меры сдерживания и более слабую валюту, влияющую на инвестиции и частное потребление. Потреблению также будет препятствовать ожидаемое сокращение денежных переводов домашних хозяйств (7,8% ВВП в 2019 году), говорится в релизе.

В то же время Fitch указывает, что шок будет частично смягчен низкой зависимостью Украины от туризма, относительно более диверсифицированным товарным экспортом (включая 40% сельскохозяйственных сырьевых товаров) и снизившимися ценами на нефть, учитывая статус страны как чистого импортера.

"Мы ожидаем, что экономика восстановится до 3,5% в 2021 году в соответствии с нашим среднесрочным прогнозом роста для Украины. Однако существуют существенные риски для наших прогнозов, учитывая неопределенность в отношении масштабов и продолжительности вспышки коронавируса", – указывает агентство.

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Оно уточняет, что следующей запланированной датой пересмотра суверенного рейтинга Украины будет 4 сентября 2020 года.

Fitch ожидает, что инфляция в Украине в среднем составит 5,3% в 2020-м и 5,9% в 2021 году, что соответствует целевым показателям НБУ (5% +/-1% в 2020 году).

По ожиданиям агентства, дефицит бюджета в этом году вырастет до 7,1% ВВП по сравнению с 2% ВВП в минувшем, но в 2021-м этот он сократится до 3,4% ВВП.

"Госдолг вырастет до 57,1% ВВП (64% ВВП с учетом гарантий) и 57,4% в 2021 году, хотя в 2019 году этот показатель был на уровне 44,4% (50,4% с гарантиями). Таким образом, он приблизится к прогнозному среднему значению 60% для уровня "В" из-за большего дефицита и резкого снижения курса гривны", - указывает Fitch.

При этом международные резервы Украины в 2020 году снизятся до $22,9 млрд по сравнению с $25,3 млрд на конец 2019-го. Этого потребует погашение госдолга и более слабый приток капитала, добавили в агентстве.

Дефицит счета текущих операций останется на уровне 2,2% ВВП в этом году благодаря устойчивости экспорта продовольственных товаров, занимающего 40% от всего объема экспорта. Также этому поспособствует снижение цен на импорт энергоносителей, отмечает агентство.

Агентство отмечает высокие потребности страны во внешнем финансировании. Погашения внешнего долга в 2020-м достигнут $5,5 млрд, в 2021-м - $4,8 млрд.

"Fitch продолжает рассматривать как базовый сценарий получение Украиной финального подтверждения программы МВФ в первой половине этого года, хотя не исключает задержек", - говорится в материалах.

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НБУ, ВВП, Fitch Ratings, Экономика Украины, Рейтинговое агентство, Covid-19.
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