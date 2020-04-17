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Падение ВВП и рост безработицы: Новый консенсус-прогноз от Минэкономики

Падение ВВП и рост безработицы: Новый консенсус-прогноз от Минэкономики
12:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:В результате мировой рецессии и введения в Украине ограничительных мер во время борьбы с пандемией COVID-19 экономика страны упадет до 4,2%, инфляция ускорится до 7% против 4,1% в 2019-м.

Падение ВВП Украины в 2020 году составит 4,2% вместо ожидавшегося в октябре прошлого года роста на 3,2%, такой обновленный консенсус-прогноз обнародовало Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в пятницу.

"По прогнозам экспертов, Украина будет демонстрировать более глубокое падение, чем мировая экономика, которое составит 4,2% в 2020 году. Характер восстановления будет таким же - L-форма: уже принятые в Украине карантинные меры будут дополнительно усилены и продлятся до конца второго квартала, что возымеет более негативное влияние на экономику страны, в результате чего восстановление будет очень медленным", - указывается в прогнозе.

Согласно ему, в 2021 году украинская экономика вернется к росту и восстановится на 2,4%.

Эксперты также ухудшили прогноз инфляции в этом году с 6,3% до 7%, однако в следующем году ожидают ее снижение до 5,9%.

Согласно прогнозу, среднегодовой обменный курс составит 28,85 грн/$.

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"Все элементы спроса будут иметь отрицательную динамику, но наибольшим будет падение инвестиций - оно составит 14,8%", - отмечается в прогнозе.

Дефицит госбюджета составит 5,6% ВВП.

Согласно консенсус-прогнозу, безработица в Украине в 2020 году достигнет 9,4%, в 2021-м - 9,1%.

Консенсус-прогноз подготовлен на основании обновленных оценок экспертов Минэкономики, Минфина, Нацбанка, а также более десятка государственных и неправительственных организаций и компаний.

Напомним: 

Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год, необходимые для борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и предполагающие повышение бюджетного дефицита втрое – до 298 млрд грн.

Из-за негативного влияния кризиса, который вызвал COVID-19, динамика развития китайской экономики с января по март включительно оказалась отрицательной, составив 6,8%.

Правительство Украины в обновленном макроэкономическом прогнозе повысил прогноз инфляции в 2020 году с утвержденных ранее 5,5% до 11,6%, свидетельствует постановление правительства №253.

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Все по теме:

Инфляция, Нацбанк, Кабмин, ВВП, Экономика Украины, Минэкономики, Covid-19.
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