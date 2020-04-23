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Нацбанк понизил учетную ставку до пятилетнего минимума

Нацбанк понизил учетную ставку до пятилетнего минимума
14:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: НБУ via Flickr

Новости Бизнеса:Правление Национального банка Украины (НБУ) решило с 24 апреля понизить учетную ставку с 10% до 8% годовых

Национальный банк Украины продолжил цикл смягчения монетарной политики и с 24 апреля снижает учетную ставку на 2 п.п. - до пятилетнего минимума в 8% годовых, при этом ставка снижается седьмой раз подряд – после снижения в марте и январе текущего и в декабре, октябре, сентябре, июле прошлого года.

"В комплексе с другими мерами, принятыми Национальным банком, в частности по расширению инструментария для поддержания ликвидности банков и введением банками льготных условий для заемщиков, это даст экономике стимул, необходимый для поддержания населения и бизнеса в эти сложные времена и быстрого восстановления деловой активности после завершения карантина", – отмечается в релизе.

Согласно ему, на конец 2020 года прогноз учетной ставки сохранен на уровне 7%.

"Оценивая возможную скорость движения до этой отметки, Национальный банк будет учитывать ход переговоров с МВФ, развитие ситуации с коронавирусом и темпы свертывания карантинных мероприятий, а также антикризисные меры правительств и центральных банков других стран", – говорится в сообщении.

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Согласно ему, НБУ не исключает возможности и большего смягчения монетарной политики в этом году в том случае, если сокращение потребительского спроса из-за карантинных мер и ослабление деловой активности будут существеннее давить на инфляцию в сторону ее снижения, чем ожидается сейчас.

Как сообщалось, правление НБУ решило с 31 января этого года понизить учетную ставку с 13,5% до 11% годовых.

После этого правление регулятора с 13 марта понизило учетную ставку ещё на 1 процентный пункт – до 10% годовых.

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Нацбанк, Кредиты, Депозиты, учетная ставка.
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