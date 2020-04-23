Резервы: С начала апреля НБУ купил около $600 миллионов

Новости Бизнеса:В Украине НБУ с начала месяца закупил около 600 млн долларов в резерв.

Национальный банк с начала апреля выкупил на валютном рынке около $600 млн.

Об этом на брифинге сказал заместитель председателя Национального банка Олег Чурий.

"С начала месяца Национальный банк купил в резервы около 600 млн долл." - сказал Чурий.

Как сообщалось, Национальный банк за 2019 год выкупил в резервы почти 8 млрд долл., сглаживая колебания в сторону укрепления гривни. В первом квартале 2020 года регулятор сглаживал колебания курса в другую сторону.

Наибольшие интервенции по продаже валюты Нацбанк осуществил во второй декаде марта. В результате этого в прошлом месяце чистая продажа валюты составила почти 2,2 млрд долл.