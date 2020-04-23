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Нацбанк о курсе гривни: Прогнозы есть, но мы их не публикуем

Нацбанк о курсе гривни: Прогнозы есть, но мы их не публикуем
15:23 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:В НБУ заявили, что не публикуют прогнозы по курсу доллара, поскольку их могут воспринимать как цель.

Нацбанк имеет плавающую политику курсообразования, а курс формируется рынком.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий на брифинге, отвечая на вопрос, каким будет курс гривни осенью 2020 года.

"У Национального банка плавающая политика курсообразования. Курс формируется рынком. В НБУ, безусловно, есть прогнозы относительно курса, но мы их не публикуем, поскольку их могут воспринимать как цель.

В то же время цель НБУ - низкая и стабильная инфляция, а не удержание курса на определенном уровне", - сказал он.

"О динамики курса - много событий, которые за последнее время произошли, будут действовать разнонаправленно на курс, это и уменьшение экспорта (но одновременно и уменьшение импорта), уменьшается также потребительский спрос, есть определенные движения на рынке капитала", - добавил Чурий.

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Напомним, Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 3 копейки, установив его на 23 апреля на уровне 27,05 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,41 гривни за евро (на 22 апреля - 29,35 гривни).

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НБУ, Доллар, Валюта, Курс доллара, Олег Чурий.
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